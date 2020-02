Quer "puxar" pelo seu Audi RS Q8? A ABT ajuda-o a levá-lo à estratosfera!

Tem um Audi da nova geração da série RS e não ficou particularmente impressionado com a potência que a marca dos quatro anéis "escondeu" no motor?

Pois a ABT Sportsline promete soluções fora do comum que atiram a sua espada para níveis estratosféricos; só não lhe põe asas para levantar voo!

A preparadora germânica acaba de lançar o seu novo portefólio 2020 para "meter" mais cavalos aos que que os modelos da linha RS já trazem, e dar uma nova roupagem à carroçaria e ao habitáculo, para mostrar aos seus amigos o "monstro" que tem nas mãos.

Embora o Audi RS Q8 tenha acabado de chegar o mercado, a ABT tem já um pacote específico para elevar os 600 cv e 800 Nm debitados pelo motor V8 biturbo de 4.0 litros, para uns superlativos 700 cv e 880 Nm.

Não ficou impressionado com este desempenho? E se dissermos que o Lamborghini Urus tem menos 50 cv em relação a este rival equipado com o Power Performance Upgrade da preparadora alemã?

Recorde-se que a versão "normal" do RS Q8, com o Dynamic Package, faz 3,8 segundos dos 0 aos 100 km/hora (mais seis décimas de segundo do que o Urus), com ambos a atingirem os 305 quilómetros de velocidade máxima.

É previsível, por isso, que este Audi supere aqueles números depois de passar pelas mãos da ABT Sportsline, embora a preparadora não tenha avançado com quaisquer dados.

O Power Performance Upgrade está igualmente concebido para os Audi RS6 Avant e RS7 Sportback, que partilham o mesmo motor do RS Q8. Já o motor V6 de 2.9 litros do RS4 Avant, pode passar dos originais 450 cv e 600 Nm para uns potentes 510 cv e 660 Nm.

