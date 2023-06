''Quem o Avisa…'': saiba onde estão os radares da PSP em Junho

A Polícia de Segurança Pública informa os locais do País em que, durante o mês de Junho, irá efectuar operações de controlo de velocidade (RADAR).

As informações divulgadas por distrito inserem-se na campanha de prevenção Quem o Avisa... da PSP

AÇORES

01/jun/23 » 15H45 » Av. Natália Correia – Ponta Delgada

02/jun/23 » 15H45 » Av. Alberto I Príncipe do Mónaco – Ponta Delgada

04/jun/23 » 07H45 » Rua de São Gonçalo – Ponta Delgada

05/jun/23 » 15H45 » E.R. de Feteiras – Ponta Delgada

06/jun/23 » 08H00 » E.R. S. José – freguesia Fonte do Bastardo – Praia da Vitória

21/jun/23 » 08H00 » Estrada 25 de Abril – freguesia Santa Cruz – Praia da Vitória

22/jun/23 » 08H00 » E.R. Caminho da Cidade – freguesia Porto Judeu – Angra do Heroísmo

AVEIRO

01/jun/23 » 13H45 » Av. Agras do Norte – Aveiro

02/jun/23 » 09H30 » Av. 32 – Espinho

05/jun/23 » 07H45 » Avenida da Universidade – Aveiro

06/jun/23 » 13H45 » Rua da Cega – Aveiro

07/jun/23 » 07H45 » Av. Europa – Aveiro

13/jun/23 » 07H45 » Av. Europa – Aveiro

14/jun/23 » 09H30 » Rua Dr. Eduardo Vaz – Santa Maria da Feira

21/jun/23 » 09H30 » E.N. 109 – Ovar

26/jun/23 » 13H45 » Avenida da Universidade – Aveiro

28/jun/23 » 09H30 » Rua do Vale – São João da Madeira

BEJA

» Não tem previstas datas para operações de controlo de velocidade

BRAGA

12/jun/23 » 08H30 » Circular Urbana de Guimarães – Guimarães

13/jun/23 » 08H00 » Circular de Barcelos – Barcelos

13/jun/23 » 10H00 » Av. Frei Bartolomeu dos Mártires – Braga

26/jun/23 » 09H00 » Variante de Famalicão (E.N. 14) – Vila Nova de Famalicão

28/jun/23 » 14H00 » Circular de Barcelos – Barcelos

29/jun/23 » 15H00 » Av. António Macedo – Braga

BRAGANÇA

15/jun/23 » 08H00 » Av. Olímpio Guedes de Andrade – Mirandela

16/jun/23 » 08H00 » Avenida das Cantarias – Bragança

26/jun/23 » 08H00 » E.N. 15 – Mirandela

28/jun/23 » 16H00 » Av. Abade de Baçal – Bragança

CASTELO BRANCO

07/jun/23 » 10H00 » Chão de Sto. André – Castelo Branco

20/jun/23 » 08H00 » Av. Dia de Portugal – Castelo Branco

COIMBRA

05/jun/23 » 08H30 » Av. Dr. Mário Soares – Figueira da Foz

06/jun/23 » 09H30 » Via Augusto Vaz Serra – Coimbra

10/jun/23 » 09H00 » I.C. 2 – Banhos Secos (Sul/Norte) – Coimbra

13/jun/23 » 08H30 » Av. Dr. Francisco Sá Carneiro – Figueira da Foz

27/jun/23 » 09H30 » Rua da Boucinha/Vale Figueira – Coimbra

28/jun/23 » 08H30 » Av. Dr. Mário Soares – Figueira da Foz

30/jun/23 » 09H30 » Estrada da Beira – Coimbra

ÉVORA

06/jun/23 » 15H30 » Av. Lino de Carvalho – Évora

08/jun/23 » 15H00 » Av. Rainha Santa Isabel – Estremoz

13/jun/23 » 16H00 » E.N. 114 – Av. Túlio Espanca – Évora

20/jun/23 » 10H00 » E.N. 18 ao Gil – Estremoz

28/jun/23 » 15H00 » Av. Santo António – Estremoz

30/jun/23 » 16H00 » E.N. 18 – Bairro do Frei Aleixo – Évora

FARO

12/jun/23 » 09H30 » Av. 5 de Outubro – Olhão

13/jun/23 » 09H00 » Avenida de Castro Marim – Vila Real de Santo António

13/jun/23 » 09H00 » Avenida V6 – Portimão

21/jun/23 » 09H00 » Avenida V2 – Portimão

23/jun/23 » 09H00 » Avenida de Castro Marim – Vila Real de Santo António

26/jun/23 » 09H30 » Av. Heróis de 1808 – Olhão

28/jun/23 » 09H00 » Av. V6 – Portimão

GUARDA

03/jun/23 » 09H00 » Rua da Treija – Guarda

11/jun/23 » 09H00 » Av. Francisco Sá Carneiro – Guarda

15/jun/23 » 09H00 » Av. Cónego Álvaro Quintal da Cunha – Guarda

22/jun/23 » 09H00 » E.M. 577 – Guarda

LEIRIA

12/jun/23 » 14H00 » E.N. 242 – Leiria

14/jun/23 » 09H00 » Av. Nogent-sur-Marne – Nazaré

20/jun/23 » 09H00 » E.N. 242 – Marinha Grande

28/jun/23 » 09H00 » R. Costa Veiga – Alcobaça

LISBOA

05/jun/23 » 08H00 » Estrada dos Salgados – Amadora

05/jun/23 » 14H00 » I.C. 2 – Santa Iria de Azóia

07/jun/23 » 09H00 » Avenida da Marginal – Cascais

14/jun/23 » 09H00 » Av. Nicolau Breyner – Loures

14/jun/23 » 14H00 » Rua Almirante Gago Coutinho – Ramada

16/jun/23 » 21H00 » Avenida da República – Lisboa

20/jun/23 » 20H30 » E.N. 10 (Alhandra/Alverca) – Alhandra

22/jun/23 » 14H00 » I.P. 7 – Lisboa

26/jun/23 » 09H00 » Avenida de Lisboa – Casal de Cambra

28/jun/23 » 08H30 » Avenida da República (Poente/Nascente) – Oeiras

28/jun/23 » 13H30 » E.N. 249-3 (Norte/Sul) – Porto Salvo

MADEIRA

06/jun/23 » 14H00 » Água de Pena – Machico

09/jun/23 » 18H00 » V.R. 1 (Este/Oeste) – Câmara de Lobos

15/jun/23 » 08H30 » V.R. 1 – Gaula (Este/Oeste) – Santa Cruz

PORTALEGRE

02/jun/23 » 09H00 » Avenida de Badajoz – Elvas

05/jun/23 » 10H00 » Avenida da Extremadura Espanhola – Portalegre

07/jun/23 » 09H00 » Avenida do Dia de Portugal 10 Junho 2013 – Elvas

14/jun/23 » 08H00 » E.N. 246 – Portalegre

19/jun/23 » 09H00 » Avenida do Dia de Portugal 10 Junho 2013 – Elvas

30/jun/23 » 14H30 » Avenida da Extremadura Espanhola – Portalegre

PORTO

01/jun/23 » 13H00 » E.N. 14 (Sul/Norte) – Matosinhos

06/jun/23 » 08H00 » Av. Marechal Gomes da Costa, 612 – Porto

07/jun/23 » 13H00 » Estrada da Circunvalação, 9389 – Porto

15/jun/23 » 13H00 » V.R.I. (Sul/Norte) – Matosinhos

16/jun/23 » 08H00 » Av. Dr. Antunes Guimarães – Matosinhos

21/jun/23 » 08H00 » Av. Eng. Duarte Pacheco c/ R. Padre Américo – Valongo

23/jun/23 » 13H00 » Avenida da Boavista, 3641 – Porto

27/jun/23 » 13H00 » Av. Calouste Gulbenkian – Matosinhos

29/jun/23 » 08H00 » Av. 25 de Abril (descendente) – Porto

30/jun/23 » 13H00 » Via Eng. Edgar Cardoso (Sul/Norte) – Vila Nova de Gaia

SANTARÉM

13/jun/23 » 08H00 » Avenida do Bom Amor – Torres Novas

15/jun/23 » 08H00 » Rua Dr. Joaquim Francisco Alves – Ourém

20/jun/23 » 08H00 » Av. D. Manuel I – Abrantes

21/jun/23 » 08H00 » E.N. 110 – Alvito – Tomar

SETÚBAL

01/jun/23 » 08H30 » E.N. 10 – Setúbal

02/jun/23 » 10H00 » Av. Garcia da Orta – Montijo

06/jun/23 » 10H00 » Av. Arsenal do Alfeite (Corroios/Almada) – Almada

27/jun/23 » 08H30 » E.N. 11-1 – Baixa da Banheira – Barreiro

30/jun/23 » 09H30 » Avenida do Mar – Corroios – Seixal

VIANA DO CASTELO

01/jun/23 » 21H00 » Rua da Linha do Vale do Lima – Viana do Castelo

09/jun/23 » 20H30 » R. Agostinho José Taveira – Ponte de Lima

20/jun/23 » 21H00 » Av. 25 de Abril – Viana do Castelo

27/jun/23 » 10H00 » Estrada da Papanata – Viana do Castelo

VILA REAL

05/jun/23 » 08H30 » Rua D. António de Medeiros – Chaves

05/jun/23 » 17H00 » Avenida da Unesco – Vila Real

14/jun/23 » 08H30 » Rua Rainha D. Mafalda – Chaves

15/jun/23 » 09H00 » Rua Vasco Sameiro – Vila Real

21/jun/23 » 14H00 » Av. Bracara Augusta – Chaves

22/jun/23 » 13H00 » Av. da Europa – Vila Real

VISEU

05/jun/23 » 08H00 » Av. D. Afonso Henriques – Viseu

05/jun/23 » 10H00 » Av. D. Egas Moniz – Lamego

16/jun/23 » 08H00 » Av. Europa – Viseu

19/jun/23 » 08H00 » Estrada de Nelas – Viseu

23/jun/23 » 08H00 » Av. Defensores do Douro – Lamego

28/jun/23 » 08H00 » Av. Cidade de Salamanca – Viseu

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?