É o bilhete mais acessível para entrar na mobilidade eléctrica da Audi. A marca dos quatro anéis revelou esta quarta-feira ao mundo os novos Q4 e-tron e Q4 Sportback e-tron.





Q4 e-tron e Q4 Sportback e-tron: entrada no mundo eléctrico da Audi

Ambos os modelos oferecem autonomias dignas do segmento, que podem chegar aos 520 quilómetros no ciclo WLTP e tempos recordes no carregamento da bateria.

Muitas características tecnológicas são estreadas em ambos os SUV compactos 100% eléctricos. Destacam-se a ausência de um túnel central entre os ocupantes, o volante com teclas transparentes ou o visor head-up de realidade aumentada.

Estética positiva mas sem deslumbrar

Em termos estilísticos, o Audi Q4 e-tron e Q4 Sportback e-tron não são uma revolução no ADN actual da insígnia germânica, embora revelem pormenores distintos.

Construídos sobre a plataforma MEB, ambos medem 4.588 mm de comprimento mas as silhuetas são distintas, com a curvatura do tejadilho muito mais pronunciada no Sportback.





De largura, medem 1.865 mm para uma altura de 1.632 mm, com a distância entre eixos a cotar-se nos 2.764 mm.

Quanto ao estilo, destacam-se os faróis incisivos com tecnologia opcional Matrix LED, e a fina faixa luminosa em LED na porta da bagageira, a ligar os farolins.

A traseira fica marcada pelo tom musculado em ambos os "eléctricos" de toda a traseira, mas sem surpresas estéticas de maior.

Apenas a variante Sportback marca a sua originalidade com a asa assente na base do vidro traseiro, trazendo à memória o pequeno Audi A2.

As jantes em liga leve, desenhadas para serem o mais aerodinâmicas possíveis, têm diâmetros que variam entre 19 e 21 polegadas.





Realidade aumentada interior

A Audi já tinha aberto o apetite com algumas imagens do interior espaçoso dos Q4 e-tron e Q4 Sportback e-tron, e essa ideia é agora plenamente confirmada.

A ausência do túnel de transmissão na parte traseira permite oferecer o mesmo espaço que um SUV de maior tamanho.

A bagageira de 520 litros (535 no Sportback) reforça o espírito de carro para toda a família, a que se somam mais 25 litros de arrumação adicional no habitáculo. Com os bancos traseiros rebatidos, os valores sobem para 1490 litros e 1460 litros, respectivamente.





O interior é marcado pelos vários materiais reciclados usados nos revestimentos, incluindo os bancos dianteiros. O tabliê comporta dois ecrãs, de 10,1 polegadas, para a instrumentação e para o infoentretenimento, sendo de 11,6 polegadas em opção.

Outros dispositivos tecnológicos são o visor head-up de com realidade aumentada, com imagens animadas no pára-brisas que reforçam as indicações do sistema de navegação.

O volante, com teclas capacitivas transparentes, é totalmente novo e, opcionalmente, pode ser achatado nas partes superior e inferior.





Até 520 km de autonomia

A compor a gama Q4 e-tron e Q4 Sportback e-tron estão as versões Q4 35 e-tron, Q4 40 e-tron e Q4 50 e-tron quattro, associados a baterias de 52 kWh e 77 kWh líquidos.

A primeira variante, com a bateria de menor capacidade, possui um motor eléctrico a imprimir 125 kW (170 cv) e 310 Nm às rodas traseiras. A autonomia chega aos 341 quilómetros no Q4 35 e-tron, aumentando oito quilómetros no Sportback.

O Q4 40 e-tron, também apenas com um motor eléctrico a dar tracção ao eixo traseiro, mantém os 310 Nm de binário mas a potência sobe para 150 kW (204 cv). A bateria de 77 kWh oferece uma autonomia de 520 quilómetros, que é também a maior de todas as variantes.





O audi Q4 50 e-tron quattro, que se assume como o topo de gama, está equipado com a bateria de 77 kWh. Os dois motores eléctricos para tracção integral têm uma potência de 220 kW (299cv) e um binário de 460 Nm combinados.

A autonomia ronda os 488 quilómetros no Q4 e-tron, e 497 quilómetros no desportivo Q4 Sportback e-tron.

A versão mais potente, nas duas variantes, acelera em 6,2 segundos os 0 aos 100 km/hora, para uma velocidade máxima de 180 km/hora.

Já o Q4 35 e-tron e o Q4 40 e-tron, contando já com a variante Sportback, têm uma velocidade máxima limitada a 160 km/hora, chegando aos 100 km/hora, respectivamente, em nove segundos e 8,5 segundos.

Números interessantes para um "eléctrico" que pesa entre 1.890 e 2.135 quilos, de acordo com cada versão.

Todos os Q4 e-tron dispõem do mesmo esquema de suspensão, sendo McPherson no eixo dianteiro, e multibraços no traseiro.





Claro que, para um desempenho mais efectivo, estão disponíveis os pacotes opcionais Dynamic e Dynamic Plus.

No que à recarga da bateria de 52 kWh diz respeito, a Audi avança com carregamentos até 7,4 kW em corrente alternada e até 100 kW em corrente contínua.

Para a bateria de 77 kWh, são admitidos carregamentos a 11 kW em AC e a 125 kW em DC. Significa isso que, em dez minutos de carga, consegue-se uma autonomia suplementar de 130 quilómetros.

O Audi Q4 e-tron deverá chegar em Junho ao mercado nacional, com a entrada na gama a fazer-se abaixo dos 45 mil euros.

Já o Q4 Sportback e-tron só deverá chegar no final do Verão ao nosso país, desconhecendo-se por que preços.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?