Protótipos da Hyundai conquistam três Red Dot Awards

A Hyundai foi uma das grandes vencedoras da última edição dos Red Dot Awards, ao conquistar três troféus na categoria Design Concept.

O prémio Best of the Best foi atribuído ao Prophecy, um protótipo progressivo eléctrico que se destaca pelas linhas aerodinâmicas, reflectindo a nova linguagem estilística Sensuous Sportiness da marca sul-coreana.

O concept Hyunday 45, revelado ao mundo no salão automóvel de Frankfurt do ano passado, ganhou o prémio Design Concept pelo impacto do seu design leve e aerodinâmico.

Apresentado como uma homenagem aos 45 anos do Pony Coupé, o nome também se deve, em parte aos ângulos de 45 graus na dianteira e traseira do automóvel.

O formato monobloco reflecte a silhueta em forma de diamante, antecipando a orientação estilística dos futuros modelos eléctricos da marca.

O camião Neptune foi também vencedor na categoria Design Concept, pelas suas linhas inspiradas nas locomotivas art deco americanas dos anos 30.

Movido a hidrogénio, a dianteira em cascata foi desenhada de maneira a fornecer o máximo de fluxo de ar para aumentar as capacidades de refrigeração.

O Red Dot Awards, nas categorias Product Design, Brand & Communication e Design Concept, é um dos mais prestigiados prémios de design a nível mundial, a par do IF Design Awards e do International Design Excellence Awards.

