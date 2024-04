Gosta de caçar? Sterrato tem nova camuflagem para esconder-se no mato

Para quem quiser fazer do Huracán Sterrato um super desportivo para a caça ou para as operações especiais, já tem uma camuflagem a preceito para esconder-se no meio do mato.

A Automobili Lamborghini tem na estrada uma série especial do All Terrain devidamente personalizada pela divisão Ad Personam e pelo seu Centro Stile.

Estreados na semana do design de Milão que decorre até domingo, os 12 carros apresentam-se com pinturas exclusivas para quatro ambientes.

"O Sterrato All-Terrain não pode ser confinado e encontrará sempre forma de traçar caminhos inovadores", assume o director executivo Stephan Winkelmann.

Adaptado a ambientes distintos

Cada uma das quatro versões apresenta um esquema de camuflagem da Ad Personam inspirado nos ambientes naturais em que o Sterrato se destaca.

O Neve, como o próprio nome indica, os tons gelados da tundra enquanto o Sabbia (areia) apresenta os tons neutros do deserto e dos cactos verdes, evocando dunas e oásis.

Já o Bosco (trilho verde) evoca as árvores, os musgos e as folhas dos trilhos florestais, com o Terra (cascalho) a evocar o solo quente e as paisagens áridas.

Os exteriores exclusivos são finalizados em preto fosco no tecto e no capô, assim como nas barras do tejadilho.



A área inferior, pintada no mesmo tom, é distinguida por uma faixa na cor dedicada para cada versão.

O tom é ainda realçado nas pinças de travão, realçada pelas jantes forjadas Morus de 19 polegadas e as molduras das luzes adicionais em preto fosco.

A decorar o habitáculo está o cromado escuro e a fibra de carbono, combinados com Alcantara.

Gráficos gravados a laser a replicar a pintura exterior e uma placa Ad Personam sublinham a edição especial All Terrain do Huracán Sterrato.

Esgotado antes de estrear

O motor V10 de 5.2 litros que equipa o bólide, com 610 cv e 560 Nm, está aliado a uma transmissão de dupla embraiagem de sete relações.



O diferencial traseiro autoblocante e a tracção integral controlada por via electrónica asseguram emoções fortes à conta das vias mais largas.

As acelerações são igualmente deslumbrantes: 3,4 segundos para cumprir os zero aos 100 km/hora, para uma velocidade de ponta de 260 km/hora.

Infelizmente, nenhum dos 12 exemplares vai chegar aos concessionários: já foram todos vendidos a clientes seleccionados por todo o planeta.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?