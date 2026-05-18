Primeiro Destination Porsche inaugurado em Lisboa

São dos super desportivos mais amados do planeta pela agilidade e pela potência com que se esmeram na estrada, sem esquecer a fiabilidade mecânica que fazem deles verdadeiras peças de colecção.

Pois os porchistas nacionais têm agora a oportunidade de fazerem as devidas manutenções no novo Centro Porsche Lisboa inaugurado na última semana pelo Grupo JAP, naquele que é também o primeiro Destination Porsche no nosso país.

"Isto significa muito mais do que uma mudança de instalações ou uma renovação de imagem", explicou Cristiano Ruão, director-geral deste espaço. "Está pensado para aproximar ainda mais a marca a quem a admira, conduz e escolhe todos os dias".

Já Tomás Villén, responsável máximo pela Porsche Ibérica, sublinha a importância do espaço para reforçar uma "relação próxima e genuína" com os clientes na capital portuguesa .

Maior oficina da Península Ibérica

Instalada na Avenida Dr. Francisco Luís Gomes, bem junto ao Parque das Nações, a nova instalação com mais de 10.000 metros quadrados representa um investimento total de 3,6 milhões de euros.

Incluída está uma ampla área de exposição, onde se incluem salas para eventos ou reuniões, bem como um serviço de pós-venda equipado com tecnologias de ponta para a manutenção, reparação e diagnóstico.

"Temos hoje a maior oficina Porsche da Península Ibérica, com mais de 20 elevadores e 25 baias, preparada para responder com excelência técnica, rapidez e confiança àquilo que os nossos clientes esperam de nós", acrescentou Cristiano Ruão.

A inauguração foi marcada pela apresentação nacional do Cayenne Electric, como exemplo dum novo capítulo na história da insígnia alemã, bem ladeado por "clássicos" como os Porsche 959, Carrera GT e 918 Spyder, e por várias gerações do 911.

Quanto a números, o Centro Porsche Lisboa vendeu mais de 400 desportivos novos e 220 usados no ano passado, com cerca de 40% a corresponderem a modelos 100% eléctricos, enquanto o serviço de pós-venda realizou 16.880 ordens de reparação.

Recorde-se que o Centro Porsche Lisboa explora também o Porsche Studio Cascais junto à marina da vila, para proporcionar uma abordagem mais próxima à marca.

Texto: P.R.S.

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