Prenda especial: Miguel Oliveira já tem novo Hyundai Ioniq 5 N

Miguel Oliveira já tem nas mãos a mais recente "bomba" eléctrica da Hyundai: nada mais, nada menos do que o brutal Ioniq 5 N.

A preparar a sua participação para o GP Portugal em MotoGP, o embaixador da marca recebeu na quarta-feira o primeiro exemplar em Portimão, no Autódromo Internacional do Algarve.

Revelado em 2023, o primeiro desportivo de produção da linha N com tracção integral 100% electrificada representa um novo segmento de veículos de alto desempenho.

Já disponível para encomenda no nosso país, equipa as tecnologias mais evoluídas para a condução diária ou para acelerar em pista.

"Tal como o Ioniq 5 N ultrapassa os limites da inovação, o Miguel Oliveira também transcende os limites da pista", elogiou Paulo Ferreira, director de comunicação e relações públicas da Hyundai Portugal.

"A entrega do carro foi uma surpresa muito positiva para um fim-de-semana que espero que também seja muito positivo", sublinhou Miguel Oliveira.

"O novo Ioniq 5 N leva a fasquia dos desportivos da Hyundai e, como eléctrico, é verdadeiramente surpreendente".

O piloto da Trackhouse Racing ligou-se à subsidiária portuguesa da Hyundai em Novembro de 2018, com a primeira experiência a acontecer ao volante do Hyundai i20 R5.

A colaboração foi reforçada em 2021 com o lançamento de uma edição especial do Hyundai i20 por ele supervisionado e com a sua assinatura pessoal.

Agora, só falta mesmo vencer frente ao público português o GP Portugal em MotoGP, corrida que já ganhou em 2020.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?