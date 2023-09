Não passarão despercebidos quando os primeiros exemplaresdo BYD Seal começarem a circular nas estradas nacionais.

Predador eléctrico: BYD Seal com 570 cv para devorarem alcatrão

Com chegada prevista ao nosso país no último trimestre deste ano, a berlina 100% eléctrica é uma das estrelas da insígnia chinesa no salão de Munique.

Pela frente terá rivais como o Model 3 da Tesla ou o Ioniq 6 da Hyundai, sem esquecer as ofertas dos construtores alemães para o segmento D.

Estética marinha

Segundo modelo a replicar a linguagem estética Ocean Aesthetics, o BYD Seal tem os argumentos necessários para quem opta por berlinas de cariz desportivo.

Construído sobre a e-Plataform 3.0, espraia-se por 4,80 metros de comprimento por 1,88 de largura e 1,46 de altura.

As linhas elegantes que o distinguem não escondem a forte aposta na aerodinâmica, ao apresentar um coeficiente de Cx 0,22.

Como noutros modelos da marca, é distinguido por uma dianteira em X, com o capô curvo e a linha do tejadilho descendente a darem-lhe o visual de um coupé.

As linhas suaves são realçadas por detalhes esculpidos que lhe dão um toque mais desportivo.



Interior minimalista

Este perfil consensual alberga um habitáculo minimalista quanto baste, com os bancos envolventes a disporem de estofos macios mas firmes.

Espaço a bordo não falta, como comprovam os 2,92 metros que mede entre eixos.

O ambiente luminoso é assegurado pelo tecto panorâmico de grande dimensão, e o isolamento térmico e acústico por vidros laminados de dupla camada.

Invulgares são as formas arredondadas do tabliê, "decorado" com um painel de instrumentos de 10,25 polegadas e um ecrã táctil rotativo multimédia de 15,6.

Dispõe de um sistema de conectividade inteligente 4G e permite actualizações remotas de infoentretenimento, com as funções a serem activadas por voz.



Os apoios de condução são os comuns nesta categoria, como câmaras de visão periférica, controlo adaptativo da velocidade de cruzeiro e manutenção de faixa.

Gama com duas versões

Com quatro modos de condução – Eco, Normal, Sport e Snow –, o BYD Seal é proposto nas versões Design e Excellence-AWD com uma bateria de 82,5 kWh.

A primeira opção, com tracção traseira, equipa um motor de 230 kW (313 cv) e 360 Nm, e oferece uma autonomia até 570 quilómetros.

Os zero aos 100 km/hora cumprem-se em 5,9 segundos, com a velocidade máxima a ser fixada nos 180 km/hora para ambos os modelos.



Já a segunda, dispõe de dois propulsores eléctricos com 580 cv e 670 Nm totais, bastando-lhe 3,8 segundos para "bater" nos 100 km/hora.

A autonomia sofre com estes números, ao baixar para os 520 quilómetros a distância entre carregamentos.

Felizmente, bastam-lhe 26 minutos para carregar a bateria de 30 a 80% a 150 kW em corrente contínua.

Dispõe ainda de série um carregador trifásico incorporado de 11 kW para carregar em corrente alternada.

Para recondicionar a bateria antes do carregamento, conta de série com bomba de calor e, com a função V2L permite alimentar pequenos electrodomésticos.



Mecânica apurada

Para um melhor desempenho em estrada, o Seal é o primeiro BYD a dispor de suspensão independente, com braços duplos à frente e com cinco braços atrás.

A variante Excellence-AWD possui ainda de amortecedores de frequência variável e controlo "inteligente" de adaptação do binário.

O BYD Seal chega ao nosso país no último trimestre deste ano, sendo os preços de ambas as versões anunciadas mais perto do lançamento.

