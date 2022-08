Preços dos combustíveis descem segunda-feira

Os combustíveis deverão ter, a partir de segunda-feira, a maior descida nos preços desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, em linha com baixa do valor do barril de petróleo nos mercados internacionais

Contas feitas pelo Correio da Manhã, de acordo com dados do sector, indicam que o gasóleo simples deverá baixar cerca de oito cêntimos, para um valor médio em redor dos 1,746 euros por litro.

Já a gasolina simples 95 deverá descer 7,5 cêntimos, com o preço médio por litro a fixar-se nos 1,814 euros no início da próxima semana.

A descida do preço do petróleo tem implicações directas para as reduções em ambos os combustíveis, com o barril de Brent, que é referência para o nosso país, a cair mas de 10% na última semana.

Para esta baixa terá contribuído o aumento das reservas do crude e da gasolina nos Estados Unidos, assim como o receio de uma recessão económica, de acordo com especialistas do sector.

