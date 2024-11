Preços dos combustíveis baixam segunda-feira… mas quase nem vai dar por isso!

Depois da subida robusta dos preços dos combustíveis no arranque desta semana, está prevista uma inversão desse movimento na próxima segunda-feira… mas de forma muito residual!

Gasóleo e gasolina deverão ter uma descida de meio cêntimo por litro apenas, o que deixa os valores finais no posto de abastecimento quase iguais.

A confirmarem-se ambas as descidas, o litro do gasóleo simples deverá fixar-se nos 1,579 euros, com a gasolina simples 95 a fixar-se nos 1,687 euros por litro.

Ambos os valores médios já incluem os descontos das gasolineiras e as medidas fiscais temporárias para mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

É também necessário ter em atenção que os preços dependem sempre de cada posto de abastecimento, da zona onde ele se encontra e da marca.

