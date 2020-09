Preço da gasolina sobe e gasóleo mantém-se a partir de segunda-feira

O preço da gasolina simples 95 deverá subir um cêntimo na segunda-feira, para os 1,401 euros por litro, travando a tendência de descida regista nas últimas semanas.

Já o preço do gasóleo simples deverá manter-se inalterado, nos 1,222 euros por litro, nos postos de abastecimento.

Os cálculos foram esta sexta-feira avançados pelo jornal de Negócios, reflectindo os preços do petróleo no mercado internacional.

O valor do Brent negociado em Londres, que serve de referência para o nosso país, está a ser comercializado em redor dos 43 dólares (cerca de 36,3 euros).

A matéria-prima regista uma tendência de subida pela quinta sessão consecutiva na praça financeira britânica.

Mesmo assim, no acumulado do ano, o preço do gasóleo já caiu cerca de 12% enquanto na gasolina, essa redução ronda os 6%.

Os cálculos realizados pelo Jornal de Negócios baseiam-se na evolução dos dois combustíveis e do euro, dependendo os seus custos dos preços de cada posto de abastecimento, da marca e da área geográfica onde se encontra.

