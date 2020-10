Portugal vai receber Tesla Model 3 fabricado na China

Portugal está entre os países que vão receber o Tesla Model 3 fabricado na China, com a berlina a ser exportada para a Europa já esta semana.

O primeiro lote de exemplares fabricados em Xangai sairá esta terça-feira com destino ao porto belga de Zeebrugge. Espanha, Alemanha, França, Itália e Suíça serão os outros mercados onde o modelo 100% eléctrico irá ser distribuído.

"Exportar para a Europa significa que o mercado reconhece a qualidade dos Model 3 fabricados na China", afirmou, ao jornal Shine, Song Gang, director de operações e fabrico da unidade de produção da Tesla em Xangai.

A fábrica, que foi a primeira da marca de Elon Musk construída fora dos Estados Unidos, tem como objectivo produzir 150 mil unidades anuais do Model 3.

Sublinhe-se que, só no mês passado, foram vendidos mais de 11 mil berlinas, o que levou a a Tesla a construir uma nova linha de produção, dedicada ao desportivo Model Y.

Enfrentar a concorrência

Entretanto, a entrada em cena do novíssimo Lucid Air, para o segundo trimestre de 2021, terá sido um dos factores para a Tesla actualizar os seus modelos electrificados ao nível mecânico e estético.

A variante Long Range Dual Motor do Model 3, por exemplo, viu a sua autonomia aumentar em quase 50 quilómetros, passando agora a percorrer 568 quilómetros com uma única carga.

Já a versão Performance Dual Motor ganhou mais 16 quilómetros, passando para uma autonomia estimada de 507 quilómetros.

Recorde-se que o topo de gama do Lucid Air Dream Edition é anunciado com uma autonomia que pode chegar aos 832 quilómetros, enquanto a variante base terá 653 quilómetros.

O modelo de entrada na gama poderá custar pouco mais de 59.160 euros nos Estados Unidos, já com apoios estatais incluídos

Essa será a principal razão para a Tesla ter baixado para 58.750 euros o valor do Model S naquele país, na variante Long Range Plus, com uma autonomia de 647 quilómetros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?