Porsche vai cortar 5000 postos de trabalho até 2035

Não está fácil a "vida" da Porsche por estes dias: a insígnia germânica anunciou esta segunda-feira que vai eliminar 5.000 postos de trabalho até 2035, no âmbito dum programa de redução de custos que pretende superar a crise que o sector enfrenta.

Em comunicado, explicou que essa redução "será alcançada principalmente através de saídas naturais, efeitos demográficos da extensão do programa especial de reforma parcial, e de acordos de saída voluntária.

Em números globais, o construtor prevê a redução do quadro de pessoal em 8.900 operários, quando somados aos cortes anunciados em 2025, de acordo com a nota da agência Lusa.

Segundo a Porsche, os cortes serão efectuados "de forma socialmente responsável", fazendo parte dum acordo celebrado entre a direcção da marca e a comissão geral de empresa, em colaboração com dois sindicatos alemães.

O acordo irá garantir "o emprego e a protecção" das unidades de produção da fabricante "até ao final de 2035", pelo que "exclui qualquer despedimento por motivos económicos durante esse período".

Investimentos na calha

Além disso, a Porsche comprometeu-se a investir cerca de 2,1 mil milhões de euros em duas unidades fabris no sudoeste da Alemanha.

Ainda assim, foram anunciadas outras medidas para realizar poupanças, como o adiamento de aumentos salariais até 2035, ou a renúncia dos quadros superiores a aumentos do salário-base em 2027 e 2028.

Citado em comunicado, o presidente executivo Michael Leiters afirmou que o programa de reestruturação em causa "é bom para a Porsche", ao dar "a oportunidade de realinhar estrategicamente a empresa e investir na competitividade".

O programa de redução de custos surge numa altura em que a filial da "gigante" Volkswagen vendeu apenas 122.306 veículos até Junho, menos 16% do que no primeiro semestre de 2025, devido à queda nas vendas em todas as regiões.

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