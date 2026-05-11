 Pesquisa
Super Carros

Porsche Taycan Turbo GT com 'kit' Manthey recupera recorde de Nürburgring

18:00 - 11-05-2026
 
 
Porsche Taycan Turbo GT com 'kit' Manthey recupera recorde de NürburgringPorsche Taycan Turbo GT com 'kit' Manthey recupera recorde de NürburgringPorsche Taycan Turbo GT com 'kit' Manthey recupera recorde de NürburgringPorsche Taycan Turbo GT com 'kit' Manthey recupera recorde de NürburgringPorsche Taycan Turbo GT com 'kit' Manthey recupera recorde de Nürburgring
Porsche Taycan Turbo GT com 'kit' Manthey recupera recorde de NürburgringPorsche Taycan Turbo GT com 'kit' Manthey recupera recorde de NürburgringPorsche Taycan Turbo GT com 'kit' Manthey recupera recorde de NürburgringPorsche Taycan Turbo GT com 'kit' Manthey recupera recorde de NürburgringPorsche Taycan Turbo GT com 'kit' Manthey recupera recorde de Nürburgring
Porsche Taycan Turbo GT com 'kit' Manthey recupera recorde de Nürburgring

Só com um inédito kit Manthey é que o Porsche Taycan Turbo GT conseguiu recuperar o recorde da volta mais rápida ao circuito Nürburgring-Nordschleife para um carro de produção antes detido pelos chineses Xiaomi SU7 Ultra e Yangwang U9 Xtreme.

Porsche Taycan Turbo GT com 'kit' Manthey recupera recorde de Nürburgring

O piloto de testes Lars Kern bateu o próprio recorde, estabelecido em Outubro de 2023, por 12 segundos: contra os anteriores 7:07.55 minutos conseguidos com o pacote Weissach, juntando aquele kit conseguiu baixar a marca para 6:55.53 minutos.

Certo é que esta evolução vai muito para lá das simples alterações estéticas: montado pela primeira vez num "eléctrico", o pacote aerodinâmico nele combinado triplica de 95 para 310 quilos a força descendente a 200 km/hora, ou até 740 quilos a 310 km/hora.

Pela primeira vez, o kit Manthey inclui ajustes no sistema de transmissão que passam por optimizações na bateria e na unidade de controlo, para aumentar de 1.100 para 1.300 amperes a corrente máxima de descarga.

O grupo motopropulsor viu elevada a potência até 600 kW (816 cv), que sobe aos 730 kW (993 cv) durante dez segundos no Attack Mode; quando em Launch Control, mantêm-se os mesmos 760 kW (1.033 cv) mas agora com 1.270 Nm.

Chassis revisto a preceito

Não se ficaram por aqui as alterações : também o chassis foi revisto em termos de controlo das molas e dos amortecedores através do Active Ride, assim como a tracção integral, a direcção traseira e o diferencial autoblocante.

E depois é a montagem de novos e maiores discos de travão compósitos cerâmicos, com 440 mm de diâmetro à frente e 410 mm atrás, e novas pastilhas Performance cuja concepção resiste melhor à fadiga, de acordo com a insígnia germânica.

O que não deixa ninguém indiferente é o visual ainda mais agreste que o Taycan Turbo GT exibe com as várias peças adicionais em fibra de carbono exposta.

Entre elas destacam-se as entradas de ar nos arcos das rodas, agora com extensões afrente e atrás, as saias laterais alargadas e o aerofólio traseiro para optimizar o potencial dinâmico lateral e longitudinal.

As encomendas para o novo kit Manthey a montar naquele super desportivo eléctrico, já com o pacote Weissach, abrem em Junho no nosso país por um preço de partida de 104.568 euros

Texto: P.R.S.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

PorschePorsche Taycan Turbo GTMantheyNürburgringeléctrico
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.