A Porsche alargou a gama do Panamera com uma versão muito especial baptizada como Platinum Edition, que irá apresentar a 17 de Novembro no salão automóvel de Los Angeles.





Porsche Panamera mais exclusivo com Platinum Edition

A berlina só chega aos concessionários nacionais no final de Janeiro mas as encomendas no nosso país já abriram, com preços a partir de 141.917 euros.

Para Portugal vêm as variantes Panamera 4 e Panamera E-Hybrid, com actualizações estéticas e mais equipamentos do que o modelo original.

O primeiro dispõe do motor V6 de 3.0 litros de 330 cv e 449 Nm, enquanto o segundo, com o mesmo motor, mas acoplado a um propulsor eléctrico de 136 cv, oferece 462 cv e 700 Nm.

A bateria de 17,9 kWh, para uma autonomia até 56 quilómetros em modo 100% eléctrico, pode ser recarregada através do carregador de bordo com 7,2 kW.

Em termos de estilo, o Platinum Edition é marcado por detalhes em platina acetinada na carroçaria, como as saídas de ar à frente, e vidros e ponteiras de escapa em preto brilhante.

Os farolins Exclusive Design são também únicos para este modelo, enquanto os faróis LED Matrix Design integram o sistema de iluminação Dynamic Lighting System Plus da Porsche.



A berlina desportiva é ainda marcada pelo tejadilho panorâmico, a que se junta um jogo de jantes em liga leve de 21 polegadas Exclusive Design Sport em platina acetinado.

Em opção, pode ser equipado com rodas Panamera Style de 20 polegadas com o mesmo nível de acabamento.

O interior é marcado pelo luxo desportivo, com os bancos dianteiros Comfort, com aquecimento e ventilação, a poderem ser ajustados em 14 posições.

Os bancos traseiros são também aquecidos, com o habitáculo a dispor ainda de um sistema de controlo de temperatura de quatro zonas.



Nos acabamentos interiores destacam-se os detalhes em alumínio escovado preto, e os apoios de relevo com o brasão Porsche em relevo.

Sistema de som Bose Surround, portas com fecho suave e um sistema multimédia de sexta geração com SiriusXM 360L, compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fios, completam a oferta.

Dispõe de suspensão pneumática adaptável Active Suspension Management, direcção assistida Power Steering Plus, assistente de mudança de faixa e auxiliar de estacionamento com câmara de marcha-atrás.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?