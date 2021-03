Porsche obriga Singer a retirar 911 ACS da internet

Recorda-se do radical Porsche 911 ACS que a Singer Vehicle Design recriou a pedido de um cliente multimilionário?





Porsche obriga Singer retirar 911 ACS da internet

Revelado ao mundo no início deste ano, a preparadora americana foi agora obrigada a retirá-lo da sua página de Internet, assim como do Facebook.

A Porsche não ficou nada satisfeita por ver o super modelo a exibir o logótipo da marca de Estugarda por baixo da asa traseira.

O departamento jurídico do construtor germânico pediu à Singer Vehicle Design para retirar todas as imagens de informações do "todo o terreno" até os problemas relacionados com a imagem da marca serem corrigidos.

O Terrain Competition Study, projectado a pedido de um cliente que quis manter o anonimato, está equipado com um bloco biturbo de 3.6 litros refrigerado a ar, com seis cilindros em linha.

A potência? Uns simpáticos 456 cv passados às quatro rodas por uma transmissão sequencial de cinco velocidades, que lhe permitem ultrapassarem qualquer obstáculo.

E não foi apenas um mas dois que encomendou: o primeiro, concebido para os ralis de alta velocidade no deserto, está pintado de branco, enquanto o segundo, num vistos vermelho, foi preparado para provas de asfalto, onde é exigida uma elevada aderência.

O resultado foi tão positivo que o cliente autorizou mesmo a Singer Vehicle Design a construir este modelo para qualquer adepto da insígnia alemã que se mostre interessado neste super carro exemplar.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?