É uma novidade só mesmo para os puristas da Porsche. A marca de Estugarda vai produzir uma edição especial do Boxster para celebrar os seus 25 anos.





Porsche festeja 25 anos do Boxster com edição especial

Baptizado como Porsche Boxster 25 Years, a produção baseada no 718 Boxster GTS 4.0 será limitada a 1.250 exemplares.

A edição especial apresentará a mesma pintura GT Silver Metallic, realçada com apontamentos em cobre Neodyme no pára-choques dianteiro, nas entradas de ar laterais e nas jantes em liga leve de 20 polegadas.

O tecido da capota será em vermelho bordeaux, numa ligação íntima com a mesma cor dos revestimentos do habitáculo, onde saltam à vista os acabamentos em alumínio escovado.

Para os fãs que procuram um visual mais subtil, o super desportivo é proposto com pinturas Deep Black ou Carrara White com pormenores metalizados, e com a capota e os interiores em preto.

Sendo baseado no GTS 4.0, o novo Boxster 25 Years partilha o mesmo bloco de 4.0 litros e seis cilindros em linha com 400 cv de potência e 420 Nm de potência.

A ele poderá ser aliado uma caixa manual de seis relações ou uma transmissão automática PDK de dupla embraiagem com sete relações.





Significa isso que o super desportivo bate nos 100 km/hora em quatro segundos, para uma velocidade máxima de 293 km/hora.

A configuração do chassis também é idêntica à versão original: integra de série o pacote Sport Chrono e a suspensão adaptativa PASM, que reduz a distância ao solo em 10 mm, assim como o diferencial traseiro com vectorização de binário e escape desportivo.





Este modelo foi creditado como o ponta-de-lança na revitalização da marca alemã, ao impulsionar as vendas do construtor germânico até à chegada do Cayenne em 2003.

O Porsche Boxter 25 Years será proposto a partir de 81.260 euros, e deverá chegar aos concessionários já em Março, desconhecendo-se o valor de venda para o nosso país.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?