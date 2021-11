Porsche 911 S há 40 anos a ganhar pó recupera brilho original

Às vezes, há lavagens mais interessantes do que outras mas, quando se trata de um carro excepcional, vale tudo para lhe dar a beleza original.

Foi o que sucedeu com este Porsche 911 S de 1967, abandonado num barracão há exactamente 39 anos! O homem que o descobriu soube que o avô, já falecido, tinha um dos mais prestigiados Porsche 911 construídos na década de 60.

No estado em que o desportivo se encontrava, as ofertas superaram os 300 mil euros. Nada feito! O neto preferiu antes levá-lo à americana I Am Detailing para lhe dar uma valente lavagem exterior e interior, e respectivo polimento da chapa.

São quatro minutos de pura felicidade em vídeo a ver um Porsche 911 S a receber o tratamento que merece depois de estar a ganhar pó desde 1982.

O bloco de 2.0 litros e seis cilindros em linha que o equipa debita 160 cv e 178 cv, passados às rodas traseiras por uma caixa manual de cinco relações.

Em aceleração pura, demora 7,5 segundos dos zero aos 100 km/hora para uma velocidade de ponta de 225 km/hora.

