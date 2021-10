Porsche 911 que foi de Fittipaldi e Pablo Escobar em leilão

Não será uma recordação que muitos porchistas queiram guardar na sua garagem, sabendo que foi uma das muitas relíquias compradas pelo narcotraficante Pablo Escobar.

Este Porsche 911 Carrera 3.0 RSR, do qual só foram construídos 15 exemplares, está a leilão no portal da Collecting Cars.

Não é apenas a sua raridade que está em causa já que ele também foi conduzido por Emerson Fittipaldi no International Race of Champions.

O super carro foi logo comprado por Roger Penske, companheiro de equipa do bicampeão de Fórmula 1, para depois o vender aos pilotos privados John Tunstall e Charlie Kemp.

Entre 1974 e 1978, a dupla correu em diversas provas de resistência, com particular destaque para as 24 Horas de Daytona e 12 Horas de Sebring.

E eis que o exclusivo Porsche 911 Carrera 3.0 RSR é comprado pelo exuberante (e mortal) Pablo Escobar.

Ter sido guiado pelo primeiro campeão mundial brasileiro de F1 não foi alheio ao interesse do barão da droga, que o adornou com a carroçaria do 935 para competir em vários eventos na Colômbia.

A história do bólide, já devidamente "preenchida", poderia ter ficado por aqui mas não foi o que aconteceu. Após a morte de Pablo Escobar, às mãos das autoridades colombianas, regressou aos Estados Unidos no início dos anos 90.

Foi então reconvertido com as especificações originais da International Race of Champions em que Fittipaldi participou.

Revestido por um intrigante tom Sahara Beige, destacam-se a enorme asa traseira e as tampas dos faróis em preto fosco, assim como o interruptor do extintor de incêndio.

O 911 Carrera 3.0 RSR passou por uma restauro completo entre 2007 e 2010, tendo ganhado, desde então, diversos prémios nas exposições e reuniões de porchistas.

Com o leilão a terminar esta quinta-feira à meia-noite, a licitação mais recente já ultrapassa os 740 mil euros mas poderá facilmente chegar a um milhão de euros até ao final do dia.

