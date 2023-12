A frota da Polizia di Stato italiana recebeu um novo bólide para o transporte médico de órgãos humanos e plasma para transplante já no próximo ano.

Polícia italiana tem nova ''bomba'' para transportar órgãos para transplante

Depois do Huracán LP610-4, a Lamborghini entregou agora um Urus Performante para esses serviços especiais.

O super SUV de 666 cv é o sexto modelo reconfigurado pela construtora de Sant'Agata Bolognese nos últimos 20 anos para aquela força policial.

Transformações a preceito

As alterações imprimidas no Urus Performante começaram pelo exterior, seguindo as especificações da Polizia di Stato.

A pintura criada pelo Centro Stile Lamborghini alia os clássicos azul e branco da polícia italiana com faixas tricolores nas soleiras das portas e nos cintos de segurança.

Os logótipos da força policial foram aplicados nas portas com recurso a película reflectora.

Somam-se ainda uma barra luminosa no tejadilho com LED azuis a 360 graus e uma sirene eléctrica de dois tons.

A personalizar o habitáculo estão elementos indispensáveis ao serviço da polícia, como uma caixa para armas blindada e um ecrã de sinalização rebatível.

Na bagageira foi criado um compartimento especial para guardar um desfibrilhador, entre outros equipamentos de serviço.

Mais importante é o frigorífico portátil para o transporte de órgãos humanos com ecrã e registo de dados para a monitorização contínua da temperatura interna.

Um poço de força

Em termos de desempenho, não há diferenças entre este super carro da polícia e um "vulgar" Lamborghini Performante.

O V8 biturbo de 666 cv e 850 Nm assegura uma aceleração de 3,3 segundos dos zero aos 100 km/hora para uma velocidade de ponta de 306 km/hora.

Se estes argumentos não são suficientes, basta atentar que tem na sua posse o melhor tempo de subida da rampa de Pikes Peak para um SUV de produção.

