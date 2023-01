Polestar 2 BST 270 Edition em total aceleração na pista

O especialíssimo Polestar 2 BST 270 Edition promete acelerar o ritmo cardíaco quando chegar aos concessionários.

E nada melhor do que levá-lo ao circuito Ascari Resort, em Espanha, para mostrar todas as suas capacidades dinâmicas.

Joakim Rydholm, responsável pelo desenvolvimento desta "besta", explica como o desportivo se comporta em pista.

Limitado a 270 exemplares, equipa o mesmo sistema motriz do coupé convencional: dois motores eléctricos com 350 kW (476 cv) e 680 Nm.

A suportar a potência e binário está uma bateria de 78 kWh para uma autonomia até 480 quilómetros.

O BST 270 Edition tem as mesmas características da versão Long Range Dual Motor do Polestar 2 equipado com o Performance Pack.

O segredo está mesmo nas alterações feitas no chassis para ganhar um melhor desempenho.

A suspensão foi rebaixada em 25 mm, graças à instalação de amortecedores Öhlins de duas vias, passíveis de serem ajustados graças.

Foi igualmente instalada à frente uma barra estabilizadora mais resistente e molas que são 20% mais rígidas do que as originais.

O sistema de travagem mantém os discos de travão Brembo, com pinças de quatro pistões.

A suportar o conjunto estão novas jantes em liga leve de 21 polegadas, "calçadas" por pneus Pirelli P Zero 245/35.

