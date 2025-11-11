 Pesquisa
Novos Modelos

Peugeot 308 faz apresentação mundial nas estradas portuguesas

19:22 - 11-11-2025
 
 
Peugeot 308 faz apresentação mundial nas estradas portuguesasPeugeot 308 faz apresentação mundial nas estradas portuguesasPeugeot 308 faz apresentação mundial nas estradas portuguesasPeugeot 308 faz apresentação mundial nas estradas portuguesasPeugeot 308 faz apresentação mundial nas estradas portuguesasPeugeot 308 faz apresentação mundial nas estradas portuguesasPeugeot 308 faz apresentação mundial nas estradas portuguesasPeugeot 308 faz apresentação mundial nas estradas portuguesasPeugeot 308 faz apresentação mundial nas estradas portuguesasPeugeot 308 faz apresentação mundial nas estradas portuguesas
Peugeot 308 faz apresentação mundial nas estradas portuguesasPeugeot 308 faz apresentação mundial nas estradas portuguesasPeugeot 308 faz apresentação mundial nas estradas portuguesasPeugeot 308 faz apresentação mundial nas estradas portuguesasPeugeot 308 faz apresentação mundial nas estradas portuguesasPeugeot 308 faz apresentação mundial nas estradas portuguesasPeugeot 308 faz apresentação mundial nas estradas portuguesasPeugeot 308 faz apresentação mundial nas estradas portuguesasPeugeot 308 faz apresentação mundial nas estradas portuguesasPeugeot 308 faz apresentação mundial nas estradas portuguesas
Peugeot 308 faz apresentação mundial nas estradas portuguesas

É já neste Novembro que abrem as encomendas nacionais para os Peugeot 308 e Peugeot 308 SW devidamente actualizados, mas antes acontecerá a estreia mundial no nosso país.

Peugeot 308 faz apresentação mundial nas estradas portuguesas

A partir de quinta-feira, e até ao final do mês, mais de 400 jornalistas oriundos de 25 países irão comprovar a dinâmica dos dois modelos nas estradas encurvadas das regiões da Grande Lisboa e do Oeste.

Verdadeiros pontas de lança da marca do leão, esta remodelação vai muito para lá da estética, com ambos a reforçarem-se com tecnologias de última geração no infoentretenimento e na assistência à condução.

Por fora, a evolução visual concentrou-se na área frontal, com a nova assinatura luminosa a projetar-se sobre a nova grelha onde se estreia ao centro o logótipo retroiluminado.

Esta composição obrigou os faróis LED a "migrarem" para o pára-choques, dando ao hatchback e à carrinha um impacto visual mais forte na estrada.

As mudanças a bordo são mais discretas mas nem por isso menos efetivas, mesmo se foram mantidos o volante compacto, os bancos, o tabliê e o i-Cockpit do antecessor com a instrumentação e o multimédia de dez polegadas.

Diesel, híbrido e eléctrico

A gama do Peugeot 308 privilegia a variante eléctrica com a integração duma nova bateria de 58,4 kWh brutos para uns máximos 450 quilómetros de autonomia com o mesmo propulsor de 115 kW (156 cv) e 270 Nm.

A oferta é reforçada com o Plug-In Hybrid 195, onde se combina o motor eléctrico de 92 kW (125 cv) ao bloco turbo de 1.6 litros de 150 cv e à caixa automática e-DCS7, para uns combinados 195 cv e 360 Nm.

A bateria de 17,2 kWh, para uma autonomia até 85 quilómetros, é recarregável em pouco mais de duas horas num carregador de 7,4 kW AC.

A entrada na gama faz-se com o Hybrid 145, aliado à transmissão automática e-DSC6 de seis relações, sendo mantida a variante diesel 1.5 BlueHDi de 130 cv, combinada com uma caixa automática EAT8 de oito velocidades.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

PeugeotPeugeot 308híbridoeléctrico
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

Polygon Concept: novo Peugeot E-208… com volante Hypersquare!

Polygon Concept: novo Peugeot E-208… com volante Hypersquare!

Peugeot 308 faz apresentação mundial nas estradas portuguesas

Peugeot 308 faz apresentação mundial nas estradas portuguesas

Abram alas e deixem os póneis passar… pela estrada fora?!

Abram alas e deixem os póneis passar… pela estrada fora?!

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.