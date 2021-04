São dias de celebração no quartel-general da marca do leão: o Peugeot 208 é o modelo mais vendido na Europa nos dois primeiros meses do ano.





Peugeot 208 lidera vendas na Europa e em Portugal

É também a primeira vez na história que o construtor francês é líder de mercado em termos acumulados.

Encorajadoras têm sido também os números do Peugeot 2008, ao alcançar a terceira posição em Fevereiro e a quarta no acumulado dos dois meses de 2021.

As vendas deste modelo subiram 64% em relação ao período homólogo do ano passado, num mercado que se retraiu em 21%.

De acordo com a marca, a última vez que um dos seus modelos ocupou essa posição aconteceu em Março de 2008.

Líder nacional

O nosso país não ficou à margem destes resultados, com ambos os modelos a classificarem-se como líderes nos respectivos segmentos.

O 208 conquistou uma quota de 18,4% no segmento B e uma fatia de 29% no subsegmento das berlinas.

Já o 2008 liderou o segmento B-SUV com uma quota de 23,5%, e lidera o mercado SUV nacional, com 19,1%, graças ao desempenho dos modelos 3008 e 5008.

Recorde-se que a Peugeot lidera o mercado nacional de vendas automóveis pelo segundo mês consecutivo, quando estamos a dias de serem anunciados os números de Março.

