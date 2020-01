Paul Walker: BMW M3 'Lightweight' faz 347 mil euros em leilão

Era com alguma expectativa que se aguardava, no último fim-de-semana, pelo leilão da Barrett-Jackson em Scottsdale, no Arizona.

Entre as dezenas de "clássicos" que estavam para serem arrematados ao baixar do martelo estava a colecção automóvel de Paul Walker, desaparecido em Novembro de 2013 após um trágico acidente.

O actor que dava a cara por Brian O’Conner na saga Velocidade Furiosa, ao lado de Vin 'Dom Toretto' Diesel tinha em sua posse 21 carros, entre os quais se contavam cinco BMW M3 'Lightweight' dos 125 produzidos pela marca germânica.

A colecção foi vendida por mais de 2,1 milhões de euros, com os cinco exclusivos desportivos a serem os mais caros, a que se somaram mais dois BMW M3.

Curiosamente, o Nissan 370Z 'Fast Five', que Paul Walker guiou em Velocidade Furiosa 5 nem sequer chegou aos 100 mil euros, embora tivesse sido por uma nesga.

Confira agora, na nossa fotogaleria, os modelos mais valiosos que foram embelezar as garagens dos aficionados automóveis ou do próprio actor.

