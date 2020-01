Simon Cowell está a vender duas 'jóias' da sua garagem

Ano novo… garagem nova! Simon Cowell, conhecido produtor e jurado de programas de talentos como American Idol, The X-Factor e America's Got Talent, entre muitos outros, entrou em 2020 com vontade de renovar a sua colecção de automóveis, colocando à venda dois dos seus carros mais especiais: um Bentley Azure MkII e um Ford Bronco.

A Bentley construiu apenas 700 exemplares deste modelo, pelo que é bastante exclusivo. Todas as unidades foram equipadas com um motor V8 de 6.75 litros, que produzia 450 cv de potência, fazendo dele um descapotável de eleição para percorrer as estradas de Los Angeles com a capota em baixo.

O outro carro de que Simon Cowell quer desfazer-se é um fantástico Ford Bronco de 1977. É um modelo muito exclusivo e cada vez mais procurado, ainda que este exemplar esteja bastante modificado. Esta versão, em particular, conta com um motor V8 da Ford Racing com 340 cv de potência.

Os carros vão a leilão pela mão da Barrett-Jackson, em Scottsdale, no Arizona (EUA), e devem render várias centenas de milhares de euros.

