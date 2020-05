Para lá das estrelas: Tom Cruise e Elon Musk querem filmar no espaço

Tom Cruise e Elon Musk estão já a trabalhar com a NASA para rodarem um filme no cosmos sideral.



A revelação é avançada pelo Deadline, portal norte-americano sempre bem informado sobre os planos cinematográficos que Hollywood tem em mente.

Embora tudo esteja ainda numa fase muito inicial – nenhum estúdio americano está associado ao projecto –, a colaboração entre o actor de ‘Missão: Impossível’ e o dono da Tesla e da agência espacial SpaceX prevê a rodagem de um filme de acção no espaço.

"Nunca houve um protagonista que se colocasse em risco tantas vezes quanto Tom Cruise, para conseguir sequências de acção o mais realistas possíveis", explica a Deadline.

"Se conseguir filmar um projecto na nave espacial de Elon Musk, o actor será o primeiro a figurar no livro de recordes de Hollywood. Estejam atentos!", continua o artigo que já foi replicado um pouco por todo o mundo.

O patrão da SpaceX, que é tão activo no Twitter, ainda não confirmou a notícia na rede social nem a qualquer meio de comunicação social, optando antes por destacar o nascimento do filho na segunda-feira, fruto da relação que mantém com a cantora Grimes.

Recorde-se que a agência espacial do dono da Tesla ganhou especial destaque há uma semana quando uma das suas naves colocou mais de 60 satélites em órbita.

O lançamento faz parte do projecto Starlink, com que Musk pretende criar, a nível planetário, a sua própria rede de Internet de alta velocidade.