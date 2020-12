Papa-quilómetros. Este Mitsubishi Space Star já tem mais de 650 mil quilómetros

Há um Mitsubishi Space Star (ou Mirage, como é conhecido nos Estados Unidos) a correr mundo por estes dias, depois de ter atingido a marca de 414.520 milhas (cerca de 667.105 quilómetros) em apenas seis anos.Comprado novo por um casal do estado do Minnesota, nos Estados Unidos, este Mitsubishi foi escolhido pela família Huot para substituir um Cadillac, sobretudo devido aos seus consumos reduzidos.Até às 7 mil milhas (cerca de 11 mil quilómetros) o carro foi usado por Janice Huot, que no Inverno de 2015 o emprestou ao marido e passou a usar um Mitsubishi Outlander Sport, que em Portugal se chama ASX. A partir daí, este Space Star passou a ser usado por Jerry Huot, que o conduz diariamente para o trabalho.E foi precisamente aqui que o Space Star começou a acumular quilómetros, já que o trabalho de Jerry Huot consiste em entregar amostras de vários consultórios médicos a laboratórios por todo o estado do Minnesota.De acordo com Jerry, o pequeno Space Star nunca se negou a nada e até chegou a ser usado para transportar pedras e adubo para o jardim de sua casa. E apesar dos exigentes Invernos do Minnesota, este Mitsubishi "dormiu" sempre na rua. Não se pode, por isso, dizer, que este automóvel teve vida fácil, mas cumpriu sempre as manutenções e revisões a "tempo e horas". E esse pode ter sido o segredo.Entre as manutenções programadas, este Mitsubishi só precisou de um novo rolamento de uma roda aos 241 mil quilómetros e um novo motor de arranque por volta dos 400 mil. Mas como o casal Huot tinha aderido a um plano de manutenção programada e uma extensão de garantia, estas duas reparações foram cobertas pela marca.Depois de 667.105 quilómetros, o pequeno Space Star já tem substituto... outro Space Star, graças a uma fantástica promoção do stand, que percebeu o potencial mediático desta história.