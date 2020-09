Pagava 50 mil euros por um Peugeot 205 GTI?

É um dos "clássicos" desportivos que maravilhou milhões de europeus nos anos 80.

Falamos do Peugeot 205 GTI, um bólide que nunca teve vergonha de pedir meças ao também icónico Volkswagen Golf GTI da época.

Considerado já um carro de colecção, o desportivo tem visto a sua cotação subir na tabela de vendas.

Em França, por exemplo, é já quase impossível encontrar um Peugeot 205 GTI em boas condições por menos de 15 mil euros.

E se tiver menos de 20 mil quilómetros, esse valor é mesmo uma miragem.

O portal francês Turbo descobriu esta semana um exemplar a cheirar a novo no site de vendas automóveis Le Bon Coin.

Trata-se da versão equipada com o bloco de 1.9 litros, com 122 cv de potência e 158 Nm de binário, passados ao solo através de uma caixa manual de cinco relações.

O modelo em questão, vendido originalmente na Suécia, tem cerca de 17 mil quilómetros no odómetro e está pintado na característica cor vermelha com que assombrava as estradas do Velho Continente.

Resta agora saber se alguém está disposto a pagar 50 mil euros por esta máquina infernal dos anos 80, mesmo se ao lado está o documento de um perito automóvel a validar esse valor.

