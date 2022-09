P Zero Corsa da Pirelli ''calça'' rodas do Pagani Utopia

A Pagani Automobili surprendeu esta segunda-feira os amantes de super desportivos de excepção com mais uma obra-prima.

Alimentado por um V12 biturbo criado pela Mercedes-AMG, é capaz de colocar nas rodas traseiras 864 cv de potência e 1.100 Nm de binário máximos.

A Pirelli escolheu o P Zero Corsa para responder às exigências deste Utopia, ao personificar a experiência da marca no mundo do automobilismo.

A colaboração entre ambas as insígnias dura há mais de uma década, marcada pela missão de unir a tecnologia de ponta com um estilo vanguardista.

Para reforçar dinâmicas de condução, foram escolhidos tamanhos de pneus diferentes para cada eixo: 265/35 ZR21 à frente, e 325/30 ZR22 atrás.

A tecnologia presente nos compostos e na banda de rodagem permitem-lhes lidar com o elevado poder do motor em todos os pisos e temperaturas.

Pneus P Zero Winter, especialmente criados para o super desportivo, estão também disponíveis para enfrentar condições meteorológicas mais frias.

O desenvolvimento deste pneu para o Pagani Utopia recorreu à tecnologia virtual, numa abordagem que a Pirelli afirma ser pioneira no automobilismo.

Através daquela técnica é criado um modelo digital do pneumático, que depois pode ser calibrado e testado antes de um protótipo físico ser produzido.

Mais rápido, sustentável e eficiente do que o processo tradicional, permite afinar o produto com precisão segundo as especificações das marcas automóveis.

Posteriormente, a fase de testes é feita com recurso a computadores para economizar matérias-primas.

A comunhão entre os P Zero Corsa e o Utopia destaca-se no flanco do pneu, onde a marcação específica da Pagani se une com a silhueta do super carro.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?