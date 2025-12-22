 Pesquisa
Operação especial ''resgata'' Jaguar… do fundo duma piscina?!

17:28 - 22-12-2025
 
 
Há cerca duma semana relatou-se no Aquela Máquina o fantástico mergulho dum Jaguar para dentro duma piscina municipal duma localidade francesa perto de Marselha.

A condutora enganou-se a calcar nos pedais, quando em vez do travão pressionou o acelerador. Felizmente, dois nadadores-salvadores e um aprendiz conseguiram resgatar a mãe e a filha de cinco anos sem mazelas de maior.

Pois na última semana as autoridades municipais de La Ciotat deitaram mãos à obra para resgatar o carro do fundo da piscina numa operação que primeiro obrigou a desmontar parte da estrutura envidraçada do edifício.

Seguiu-se a intervenção de mergulhadores para colocar as boias em redor da viatura, para depois ser içado com a ajuda dum guindaste.

"Toda a intervenção decorreu de forma perfeita", adiantou a autarquia em comunicado.

TEMAS:

Jaguarpiscinainsólito
