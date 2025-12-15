Confunde travão com acelerador e atira-se para dentro da piscina

Uma pequena desatenção deu origem a um acidente insólito na última sexta-feira, que só não tomou proporções mais graves devido à rápida intervenção de três socorristas.

Uma mulher a bordo dum Jaguar estacionado no parque da piscina municipal de La Ciotat, perto de Marselha, terá confundido o pedal do travão com o do acelerador, como explica o matutino francês La Provence.

Numa questão de segundos, o carro transformou-se num projéctil incontrolável ao atravessar a cerca do parqueamento e a fachada envidraçada do edifício para depois mergulhar para dentro da piscina.

Presa com a filha dentro do veículo que naufragava lentamente, só a rápida intervenção de dois nadadores-salvadores e dum banhista permitiu o resgate de ambas sem mazelas de maior.

Bombeiros e polícia acorreram de imediato para isolar o local enquanto a prefeitura organizou a remoção do veículo; ela própria considerou um milagre já que, quando se deu o acidente, a piscina tinha acabado de encerrar ao público.

