"O meu nome é Manta, Opel Manta!". James Bond nunca guiou o lendário desportivo nos seus filmes mas decerto que não ficaria mal ao lado dos Aston Martin.





Opel Manta está de volta mas agora é eléctrico!

Lançado há mais de 50 anos, com um motor a gasolina de quatro cilindros, o modelo original é agora reencarnado no electrizante Opel Manta GSe ElektroMOD.

Será o primeiro MOD eléctrico na história da marca alemã, combinando o melhor de dois mundos. Às suas linhas clássicas soma-se agora a tecnologia avançada de uma mobilidade sustentável, livre de emissões e repleto de emoções.

"O Manta GSe demonstra, de uma forma notável, o entusiasmo com que construímos automóveis na Opel", sublinhou Michael Lohscheller, presidente da insígnia germânica.

"Combina a tradição Opel com o compromisso actual de uma mobilidade livre de emissões, para um futuro mais sustentável e entusiasmante.

O Manta junta-se agora aos 100% eléctricos Corsa-e e Mokka-e, reforçando o rumo da marca em direcção à electro-mobilidade.

Um novo "clássico"

O Opel Manta GSe ElektroMOD reflecte o fascínio na transformação de "clássicos" segundo o conceito RestoMods, recorrendo a tecnologias modernas e a um novo design.

O novo Manta alimentado a bateria, tão desportivo quanto um genuíno Opel GSe, exibe as ambições inerentes à denominação ElektroMOD.

Aliás, é sem surpresa que a Opel pega no termo MOD como sinónimo de mudança, com MODificações técnicas e estilísticas, bem como um estilo de vida sustentável e MODerno.





O motor de quatro cilindros de 105 cv, escondido sob o emblemático capô preto dos desportivos Opel da década de 1970, deu lugar a um propulsor eléctrico com 108 kW (147 cv) e 255 Nm, com o "e" da sigla GSe a representar agora a electrificação.

Para colocar toda a potência e binário no solo, o "piloto" condutor pode usar a caixa manual original de quatro relações ou, simplesmente, engrenar a quarta velocidade e sair em modo automático.

Com a potência sempre transmitida às rodas traseiras, o Manta mantém-se como um verdadeiro clássico desportivo, mas com um conjunto motor-transmissão inovador e modernizado.

A bateria de iões de lítio de 31 kWh de capacidade oferece uma autonomia média de cerca de 200 quilómetros, com a capacidade de recuperar energia nas travagens.

O recarregamento da bateria é feito através do carregador de bordo de 9,0 kW, monofásico ou trifásico AC (corrente alternada), em menos de quatro horas.





Ultrapassar a tradição

O novo Manta GSe ElektroMOD reflecte a nova identidade visual da Opel, com o painel Pixel-Vizor a estender-se a toda a largura da secção dianteira.

"My german heart has been ELEKTRified" ("O meu coração alemão foi ELEKTRificado") surge escrito ao longo do display LED, que consegue, inclusivamente, comunicar com o ambiente envolvente.

O GSe declara, também, "I am on a zero e-mission" ("Estou numa e-missão zero"), para, de seguida, desvendar a silhueta de uma Manta a deslizar sobre a superfície vidrada.

A tecnologia LED é, também, utilizada nas luzes diurnas integradas, na iluminação principal, bem como nos farolins traseiros tridimensionais.





A pintura em Amarelo Néon, que corresponde à recém-actualizada identidade corporativa da Opel, é contrastada pelo capô preto, numa ligação feliz ao desportivo original dos anos 70.

Os guarda-lamas protegem, agora, jantes específicas Ronal de 17 polegadas, "calçadas" com pneus 195/40 à frente e 205/40 atrás.

Sobre a bagageira está o símbolo Manta escrito com o novo tipo de letra da Opel. Os frisos cromados originais dos guarda-lamas desapareceram, tal como antes acontecia nos modelos modificados e preparados para competição pela Irmscher.

Ambiente interior desportivo

O interior do GSe ElektroMOD é marcado pela mais recente tecnologia digital da Opel, substituindo a instrumentação clássica analógica de formato redondo.

O condutor tem agora à frente um grande Pure Panel, semelhante ao do novo Mokka, com dois ecrãs integrados de 12 e dez polegadas.





Enquanto se "entretém" com todas as informações relevantes à condução, é envolvido pela música debitada por uma caixa Bluetooth da Marshall, lendária marca de amplificadores.

Os bancos desportivos, originalmente criados Opel Adam S, apresentam uma linha amarela decorativa ao centro, e oferecem um nível de conforto e de suporte lateral bem superiores aos do Manta original.

O volante de três braços, da marca Petri, e redesenhado pela Opel mantém o estilo dos anos 70, com a marca amarela no topo do volante, na posição das 12 horas.

As superfícies no tabliê e os forros das portas são em cinzento mate, numa combinação perfeita com os restantes elementos neoclássicos em preto e amarelo.





O tejadilho é forrado a Alcantara, completando, assim, o ambiente distinto do novo Opel Manta GSe ElektroMOD.

Ainda no segredo dos deuses está a data de chegada do novo desportivo eléctrico ao mercado europeu, e por que preços.

