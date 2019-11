A Opel já abriu as encomendas do novo Grandland X Hybrid4, um SUV híbrido com 300 cv de potência que se assume como o topo de gama da família Grandland X da marca alemã.

Este modelo é uma das peças-chave da estratégia de electrificação da gama de produtos da Opel, que ainda recentemente apresentou ao mundo outro dos símbolos desta estratégia, o Corsa totalmente eléctrico.

Opel Grandland X Hybrid4 já tem preços para Portugal

O Hybrid4 combina um motor 1.6 de quatro cilindros a gasolina, com turbocompressor e injecção directa, que produz 200 cv de potência, com um sistema de propulsão eléctrica formado por dois motores de 80 kW (109 cv) e uma bateria de iões de lítio com 13,2 kWh de capacidade. O motor eléctrico dianteiro está acoplado a uma caixa automática electrificada de oito velocidades. Já o segundo propulsor eléctrico, está integrado no eixo traseiro e garante tracção integral.

O motor térmico é chamado a intervir a velocidades médias e elevadas. No resto das situações, nomeadamente a velocidades baixas e em fases de transição de regime, é o sistema eléctrico que assume as "despesas". Esta combinação permite obter um binário de 520 Nm e "empurra" este Grandland X Hybrid4 dos 0 aos 100 km/h em 6,1 segundos. A velocidade máxima está fixada nos 235 km/h.

A Opel reclama uma autonomia eléctrica de 59 quilómetros, de acordo com o ciclo WLTP, um registo mais do que suficiente para as deslocações do dia-a-dia. Convém recordar que vários estudos demonstram que grande parte dos condutores percorrem distâncias inferiores a 50 quilómetros nas deslocações diárias pendulares (casa-trabalho-casa).

Este modelo está equipado com quatro modos de condução distintos, capazes de optimizar as capacidades das motorizações (e da bateria!) nas várias situações de condução. Há um modo totalmente eléctrico, um modo híbrido, um modo de tracção integral e um modo Sport, para quando quiser tirar o máximo proveito deste conjunto.

Este Opel Grandland X Hybrid4 vem equipado com um carregador de 3,3 kW, mas quem quiser pode optar por um de 6,6 kW, bastando para isso pagar mais 500 euros. A marca de Rüsselsheim vai ainda propor "wallboxes" específicas, com 7,4 kW de potência, que vão permitir carregar a totalidade da bateria em menos de duas horas.

Com o objectivo de aumentar a eficiência, este Grandland X está ainda equipado com um sistema de travagem regenerativa para recuperar a energia produzida em travagem e em desaceleração. Graças a este sistema é possível aproveitar a energia cinética (que num sistema de travagem normal se perde através do calor) e aumentar a autonomia eléctrica do carro em até 10 por cento.

Quanto vai custar e quando chega?

O novo Opel Grandland X Hybrid4 já está disponível para encomenda nos concessionários da Opel no nosso país, mas as primeiras entregas só estão agendadas para o próximo mês de Fevereiro de 2020. Os preços arrancam nos 57.670 euros.