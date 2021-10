Opel Grandland renovado já tem preços para Portugal

Pouco mais de quatro meses da apresentação, chega ao mercado nacional o renovado Opel Grandland. A gama é composta por uma motorização a gasolina e outra de gasóleo, ambas com 130 cv potência.

O destaque vai, obviamente, para as duas variantes híbridas plug-in, de 225 e 300 cv, com a mais potente a beneficiar de tracção integral. E serão quatro os níveis de equipamento à escolha: Business, GS Line, Elegance e Ultimate.

Apresentado esta terça-feira em Lisboa, a entrada na gama faz-se a partir de 32.395 euros para a versão 1.2 Turbo Business.

Estética aprimorada

São elevadas as expectativas da Opel para o sucesso do Grandland num mercado saturado de propostas no competitivo segmento dos SUV.

Marcado por linhas compactas com um toque desportivo, o modelo destaca-se pelos seus controlos intuitivos e por tecnologias de última geração.

A primeira diferença passa pela eliminação do ‘X’ do modelo que agora substitui e pelo painel frontal Vizor em preto com os faróis nele integrados.

Outros detalhes estéticos incluem os pára-choques e os painéis laterais na cor da carroçaria, bem como as protecções inferiores em preto brilhante e prateado.

O novo Grandland estará também disponível com a pintura em dois tons na carroçaria e tejadilho, como já antes acontecia com o modelo anterior.





Tecnologias de última geração

O SUV integra igualmente tecnologias e sistemas de assistência ao condutor mais comuns em automóveis de classe superior.

Em estreia estão as ópticas dianteiras IntelliLux LED Pixel, tecnologia que equipa o topo de gama Opel Insignia.



A complementá-los está o Night Vision com câmara de infra-vermelhos, que é uma novidade nos modelos da marca.

O sistema detecta peões e animais na escuridão até 100 metros de distância, com o correspondente alerta ao condutor.

Já o Highway Integration Assist mantém o SUV no centro da faixa de rodagem e, simultaneamente, a distância para o veículo da frente.





O programador de velocidade adaptativo com função Stop & Go, que usa uma câmara e sensores de radar, combina vários sistemas para facilitar a condução.

A câmara panorâmica de 360° e o assistente de estacionamento facilitam as manobras de parqueamento.

Sistema de alerta de ângulo cego, alertas de colisão dianteira com travagem automática de emergência e de saída de faixa, reconhecimento de sinais de trânsito, e detecção de cansaço do condutor completam o pacote tecnológico.

Vida a bordo de qualidade

Olhando para o interior destaca-se a integração perfeita do Pure Panel no tabliê, agregando os ecrãs de infoentretenimento e de instrumentação.





Em tudo semelhante ao que equipa o Opel Mokka, o painel de instrumentos é proposto em 12 polegadas, enquanto com o visor táctil, que pode ir até dez polegadas, está orientado para o condutor.

O conforto para condutor e "copiloto", assim como para os ocupantes traseiros, é assegurado pelos bancos ergonómicos activos revestidos em pele.

Além de disporem de regulação eléctrica e apoio lombar electro-pneumático, também são aquecidos e ventilados.

Focado na electricidade

Gasolina, gasóleo e híbrido plug-in são as propostas motrizes da gama do Opel Grandland. No topo está o Grandland Hybrid4 com tracção eléctrica integral ao aliar um bloco a gasolina 1.6 Turbo a dois motores eléctricos.





O motor térmico de quatro cilindros debita 200 cv e 300 Nm, a que se somam os propulsores eléctricos com 81 kW (110 cv) à frente e 83 kW (113 cv) atrás.

A potência combinada é de 300 cv e 520 Nm, com os consumos em ciclo misto a serem entre 1,2 e 1,7 litros/100 km e as emissões poluentes em 28 a 39 g/km.

O motor eléctrico dianteiro está acoplado a uma caixa automática electrificada de oito velocidades. O segundo propulsor eléctrico está integrado no eixo traseiro, com um diferencial que permite dar tracção às quatro rodas.

A alimentá-los está uma bateria de iões de lítio de 13,2 kWh para uma autonomia 100% eléctrica até 65 quilómetros segundo o ciclo WLTP.





O Grandland Hybrid assenta no mesmo sistema, mas apenas com um motor eléctrico de 81 kW (110 cv) a dar tracção às rodas dianteiras, para uma potência total de 225 cv e um binário máximo de 360 Nm.

Os sistemas de motorização possuem quatro modos de funcionamento – Electric, Hybrid, AWD e Sport – que podem ser seleccionados pelo condutor.

Térmicos alargam oferta

Além das variantes híbridas plug-in, o Opel Grandland dispõe ainda de uma opção diesel composta pelo bloco 1.5 Turbo D.

Os 130 cv de potência e 300 Nm de binário máximos são passados ao solo através de uma caixa automática de oito relações.





Os consumos situam-se entre os 4,9 e 5,9 litros /100 km, e as emissões poluentes entre 128 e 154 g/km.

O 1.2 Turbo com injecção direta de gasolina debita também 130 cv, com o binário a situar-se nos 230 Nm.

Ao contrário da variante a gasóleo, este motor pode ter transmissão manual de seis relações ou caixa automática de oito velocidades.

As emissões de dióxido de carbono estão entre as 133 e 166 g/km,e os consumos entre 5,9 e 7,1 litros /100 km.





Opel Grandland Potência Binário Emissões CO2 Preço 1.2 Turbo Business 130 cv 230 Nm 139 g/km 32.395 euros 1.2 Turbo AT8 Business 130 cv 230 Nm 144 g/km 34.395 euros 1.5 Turbo D AT8 Business 130 cv 300 Nm 133 g/km 37.395 euros Hybrid Business 225 cv 360 Nm 30 g/km 46.485 euros 1.2 Turbo GS Line 130 cv 230 Nm 139 g/km 34.395 euros 1.2 Turbo AT8 GS Line 130 cv 230 Nm 145 g/km 36.395 euros 1.5 Turbo D AT8 GS Line 130 cv 300 Nm 134 g/km 38.395 euros Hybrid GS Line 225 cv 360 Nm 30 g/km 47.035 euros

1.2 Turbo Elegance 130 cv 230 Nm 139 g/km 35.895 euros 1.2 Turbo AT8 Elegance 130 cv 230 Nm 145 g/km 37.895 euros 1.5 Turbo D AT8 Elegance 130 cv 300 Nm 134 g/km 39.895 euros Hybrid Elegance 225 cv 360 Nm 30 g/km 48.385 euros 1.2 Turbo Ultimate 130 cv 230 Nm 140 g/km 36.895 euros 1.2 Turbo AT8 Ultimate 130 cv 230 Nm 145 g/km 38.895 euros 1.5 Turbo D AT8 Ultimate 130 cv 300 Nm 134 g/km 40.895 euros Hybrid Ultimate 225 cv 360 Nm 31 g/km 52.465 euros Hybrid4 Ultimate 300 cv 520 Nm 29 g/km 57.468 euros



