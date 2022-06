Opel Corsa 40 Years: edição especial celebra jubileu do citadino

A Opel marcou, em 1982, o mundo dos citadinos compactos com o lançamento do Corsa.

Passados 40 anos, e com mais de 14 milhões de unidades vendidas, a marca do relâmpago celebra o jubileu com a edição especial Corsa 40 Years.

Serão produzidos apenas 1.982 unidades, e devidamente numeradas, com a nova cor Rekord Red, que recorda o vermelho usado no Corsa A original.

O contraste é conseguido pelo tejadilho e pelas decorações em preto, tal como o símbolo Opel Blitz, o manípulo da porta traseira e o nome Corsa ao centro.

Jantes em liga leve de 17 polegadas, pintadas em preto brilhante e com inserções em cinzento mate, sublinham o aspecto dinâmico desta geração.

Por dentro prossegue a homenagem ao Corsa de primeira geração, com alguma nostalgia mas sem esquecer a modernidade dos tempos actuais.

O interior apresenta-se com um estilo pouco convencional, com a interpretação moderna dos acabamentos originais dos bancos em tartã.

Aliás, para uma conjugação perfeita com os estofos e revestimentos, a Opel propõe peúgas no mesmo padrão para os futuros condutores do modelo.

A reflectir a exclusividade do Corsa 40 Years está uma placa numerada, de 0001 a 1982, na decoração preta do painel de instrumentos do lado do passageiro.

Como todos os Corsa, esta edição comporta, de série, inúmeros elementos de conforto e de segurança. Entre eles contam-se o rádio multimédia compatível com Apple CarPlay e Android Auto) e faróis LED.

Somam-se ainda os sistemas electrónicos de apoio à condução, como o alerta de colisão frontal com travagem de emergência automática e detecção de peões.

O Opel Corsa 40 Years chega aos concessionários europeus nas próximas semanas, ficando por saber o preço no nosso país.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?