O lançamento de edições exclusivas para celebrar desportivos de excepção começam a ser lugar comum nas principais marcas automóveis.

O Volkswagen Golf R mais excitante de todos os tempos? '20 Years Edition' chega aos 333 cv!

A Volkswagen não foge à regra mas quer-nos parecer que o novo Golf R 20 Years Edition terá uma preponderância ainda maior na celebração dos 20 anos da divisão desportiva e do seu Golf R32.

Há várias alterações estéticas em relação ao actual desportivo mas, mais importante, é que o que está sob o capô.

Este 20 Years Edition é o Golf mais potente de todos os tempos, mercê dos 333 cv debitados pelo bloco 2.0 TSI face aos 320 cv da versão dita "tradicional".

Afinações específicas no turbocompressor vieram melhorar a capacidade de resposta do motor, bem suportada por uma caixa automática DSG de sete relações a passar o binário às quatro rodas.

E a nova função Emotional Start está concebida para uma explosão agressiva no arranque, ao aumentar o regime do motor às 2.500 rotações, bem amplificada pelo sistema de escape Akrapovic em titânio.

Ao nível de estilo, destacam-se os logótipos a assinalar a edição especial na carroçaria pintada a azul ou a branco, com as molduras dos espelhos laterais em contrastantes preto ou azul, respectivamente.

As jantes Estoril de 19 polegadas podem ser pintadas no tom exclusivo Lapiz Blue e envoltas opcionalmente por pneus Michelin Cup 2.

O pacote R Performance equipa de origem o desportivo, adicionando-lhe uma atraente asa traseira, e destranca a velocidade máxima limitada electronicamente a 250 km/hora, para chegar aos 270 km/hora.

O tempo necessário para cumprir os zero aos 100 km/hora é conseguido em 4,6 segundos, menos uma décima do que o "irmão" do qual evoluiu.

No interior, aplicações elegantes de fibra de carbono no tabliê e nos painéis das portas lembram o condutor que está a entrar num espécime raro, reflectido igualmente no logótipo R em azul no volante.

Já os bancos desportivos premium em pele nappa, que são de série, proporciona ao condutor o conforto necessário para proporcionar o máximo desempenho.

Desconhece-se os valores por que será vendido o Volkswagen Golf R 20 Years Edition mas serão, sem dúvida, bem superiores aos 60 mil euros pedidos pela versão convencional de 320 cv.

Não há indicações de que se trate de uma edição com números de produção limitados; a marca alemã confirma apenas que deixará de produzi-la em meados do próximo ano.

