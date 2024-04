Novos León e Formentor em estreia na Cupra City Garage Lisboa

Será um Abril em cheio para quem decidir visitar a Cupra Garage City Lisboa: em estreia irão estar os novíssimos León e Formentor da marca desportiva.

Ambos os modelos irão estar expostos ao público a partir de 30 de Abril, um dia após a apresentação mundial.

A actividade naquele espaço lisboeta para este mês, no entanto, já arrancou com o evento Feel the Impulse with Forza Horizon 5.

Os visitantes poderão sentir a emoção e a adrenalina ao "volante" dos Cupra Tavascan e Formentor VZ5 face aos desafios mais radicais.

A Cupra VR Experience irá também permitir, já a partir desta quarta-feira, uma visita hiper-realista ao universo virtual da insígnia espanhola.

E, a 11 de Abril, a Cupra alia-se à Lisbon Games Week para jogar o Challenge Forza Horizon 5.

Serão quatro as equipas a terem uma experiência de condução no simulador do Formentor VZ5, com a vencedora a receber bilhetes para a Lisbon Games Week.

A exposição Watch Yourself by Rueffa continua patente na Cupra City Garage, com uma série exclusiva da colecção Selfie Dollar da artista.

