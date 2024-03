Novos EQV, Classe V e Vito da Mercedes-Benz já têm preços

Estão já abertas as encomendas no nosso país para os novos furgões e monovolumes de turismo de média dimensão da Mercedes-Benz.

Os novos EQV, Classe V e Classe V Marco Polo, bem como os novos eVito e Vito, assinalam um passo decisivo da divisão Vans para garantir a liderança na mobilidade eléctrica e nas experiências digitais.

Estética diferenciada, equipamentos de conforto e mais sistemas de assistência ao condutor, bem como uma maior funcionalidade, são os principais trunfos destas propostas.

À espera da electrificação total

A Mercedes-Benz ataca o segmento de luxo com os novos EQV, Classe V e Classe V Marco, como já acontece com todos os ligeiros de passageiros da marca germânica.

Em campo está igualmente o desenvolvimento duma estratégia premium para os veículos profissionais, onde estão incluídos os novos eVito e Vito.

Este passo intermédio antecede a introdução da próxima arquitectura modular escalável Van Electric (VAN.EA) a partir de 2026.

"Queremos disponibilizar os veículos e os serviços mais desejáveis, e desempenhar um papel pioneiro na mobilidade eléctrica", assume Klaus Rehkugler, director de vendas e marketing da Mercedes-Benz Vans.

Conforto digital

Os monovolumes de turismo compreendem diversos pacotes de personalização, com o Avantgarde a equipar o EQV, a que se somam as linhas Style, Avantgarde e Exclusive para o Classe V.



Existem também vários pacotes estéticos opcionais, como o AMG e o Night para o Classe V, e o EQV para personalizar o exterior e o interior do monovolume com a mesma designação.

A gama Classe V está ainda disponível na variante autocaravana de luxo com o Classe V Marco Polo.

Já o eVito e o Vito, nas versões Furgão, Tourer e Mixto, podem ser configurados segundo as necessidades individuais dos clientes profissionais, apoiados nas linhas de equipamento Base, Pro e Select.

Em estreia em ambos os modelos está o sistema de infoentretenimento MBUX de série num ecrã de 10,25 polegadas, com redes digitais de última geração para o segmento de veículos profissionais de média dimensão.

Contam-se ainda os mais evoluídos como velocidade de cruzeiro com manutenção de faixa, e assistente activo de distância e de travagem com função de tráfego cruzado entre outros sistemas.



Os novos modelos irão fazer a ponte para um futuro 100% eléctrico, com a plataforma VAN.EA a ter um papel decisivo nessa estratégia.

Esta arquitectura será também um marco importante para a criação duma frota neutra em dióxido de carbono a partir de 2039.

Diesel ou eléctrico?

Quem optar pelos "eléctricos" eVito Tourer e EQV da Mercedes-Benz tem à escolha baterias de 66 ou 100 kWh, com o propulsor a debitar 150 kW (204 cv) de potência máxima, e 70 kW (95 cv) em contínuo.

Já o eVito Van equipa a bateria mais pequena, com o motor eléctrico a dar uma potência máxima de 85 kW (116 cv) ou os mesmo 70 kW (95 cv) de potência contínua.

Quanto a autonomia, o EQV percorre até 358 quilómetros entre cargas, com o eVito Tourer a percorrer menos 1.000 metros e o eVito Van a chegar aos 309 quilómetros.



Qualquer um dos modelos podem ser carregados em corrente alternada até 11 kW ou em corrente contínua até 110 kW.

O diesel mantém-se nos Classe V Marco Polo e Classe V, à conta do motor OM654 com potências de 163, 190 e 237 cv, enquanto para o Vito são propostas potências de 102, 136, 163, 190 e 237 cv.

A transmissão automática 9G-TRONIC de nove relações e uma selecção de diferentes sistemas de suspensão e modos de condução garantem comportamentos ágeis sem que se perca conforto a bordo.

As variantes com motores de combustão interna estão disponíveis com tracção traseira de série ou integral em opção, enquanto as propostas totalmente eléctricas têm todas tracção dianteira.

Marco Polo para a natureza

O Classe V Marco Polo assume-se há dez anos como uma das grandes apostas da Mercedes-Benz para o segmento de campismo de luxo.



A definir a sua exclusividade está a estética e o conforto, apoiado por uma rede digital abrangente graças ao sistema MBUX e à unidade de operação de campismo Mercedes-Benz Advanced Control (MBAC).

A autocaravana para quatro pessoas, em tudo semelhante a uma sala moderno, integra de série um tecto pop-up com cama, o mesmo acontecendo com o banco convertível.

Incluídos estão ainda a mesa desdobrável e a cozinha totalmente equipada, a que se junta um roupeiro com um espelho de maquilhagem.

A dar cor aos elementos decorativos está uma iluminação LED atmosférica, com as luzes principais a serem reguláveis, dispondo ainda de duas fichas eléctricas de 230 volts e duas de 12 volts, e duas tomadas USB.

Modelo Versão Preço Vito Van (Base) a partir de 35.227 euros (sem IVA) Vito Mixto (Base) a partir de 39.847 euros (sem IVA) Vito Tourer (Base) a partir de 64.799 euros (sem IVA) eVito Van a partir de 53.918 euros (sem IVA) eVito Tourer a partir de 83.440 euros (com IVA) Classe V Style a partir de 78.228 euros (com IVA) EQV x x x x x a partir de 90.523 euros (com IVA)

