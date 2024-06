A Volkwagen já tinha aberto o apetite aos adeptos dos Golf mais vitaminados com uma renovação que apontava para um aumento de potência.

Novo Volkswagen Golf GTI Clubsport apto para acelerar em Nürburgring

Em causa está a celebração dos 50 anos do compacto, e nada melhor do que exibir a variante GTI Clubsport 24h de 348 cv que participou no fim de semana nas 24 Horas de Nürburgring.

Pois de imediato foi revelada a versão mais "civilizada" para acelerar em estradas públicas, com a mesma designação mas já sem o apêndice das 24 horas relativas à prova de resistência.

Afinal, a potência do bloco turbo de 2.0 litros mantém os mesmos 300 cv e 400 Nm do antecessor mas, a somar às alterações estéticas tecnológicas, está uma afinação ainda mais precisa do chassis.

Mudanças mínimas por fora

A definir a dianteira do Golf GTI Clubsport estão os faróis redesenhados IQ.Light LED Matrix, com um alcance luminoso 15% superior face à versão anterior.

Comum aos topo de gama da Volkswagen está a faixa LED a unir as ópticas, com as letras GTI logo abaixo e o símbolo iluminado da marca ao centro a definir o desportivo.

A grelha em forma de favo de mel e o divisor em preto, com as aletas frontais em forma de flecha, reforça ainda mais o carácter na estrada, embora na traseira as alterações introduzidas tenham sido mínimas.



Há novas ópticas LED com "piscas" dinâmicos e animações luminosas personalizáveis mas a asa traseira é idêntica à do antecessor, assim como as duas enormes saídas de escape, que podem ser Akrapovic.

O conjunto é rematado com jantes em liga leve de 18 polegadas, que opcionalmente podem ser substituídas por rodas forjadas de 19 polegadas.

Ambiente desportivo a bordo

A bordo do novo Golf GTI Clubsport percebe-se, como uma das principais novidades, a simplificação do sistema de infoentretenimento.

Os diferentes parâmetros do desportivo são agora mais facilmente controláveis no ecrã multimédia de 12,9 polegadas, alinhado com o painel de instrumentos personalizável de 10,2 polegadas.



Além disso, foi incorporado o assistente de voz IDA4, que segundo a construtura, entende uma linguagem mais natural.

O condutor tem "direito" a um volante multifunções, e respectivas patilhas para engrenar as marchas, revestido a pele com detalhes a vermelho.

Os bancos desportivos são os mesmos da versão anterior mas com estofos diferentes, que podem ser forrados a pele, e com o tabliê a receber inserções em fibra de carbono.

Ainda mais dinâmico

Mesmo com todas estas evoluções visuais e tecnológicas, é debaixo do capô que está o principal ponto de interesse deste Golf GTI Clubsport.



A versão mais recente do motor turboalimentado de 2.0 litros e quatro cilindros e dois litros compreende novos injectores para aumentar assim a pressão da mistura de ar e gasolina.

O que não muda mesmo são a potência e o binário, mantendo-se nos 300 cv e 400 Nm passados às rodas dianteiras através de uma caixa automática DSG de dupla embraiagem com sete relações.

Os zero aos 100 km/hora são cumpridos nos mesmos 5,6 segundos, com a velocidade máxima a estar "bloqueada" electronicamente nos 250 km/hora… e libertada até aos 267 km/hora com o pacote Race.

Os perfis de condução são formados pelos modos Eco, Comfort e Individual, com o Special a reforçar as aptidões de condução oferecidas pelo Sport.

Naquele modo, os sistemas relevantes para a dinâmica do veículo são adaptados às características específicas do circuito de Nürburgring Nordschleife.



Um eixo dianteiro com arquitectura MacPherson e um eixo traseiro de quatro braços formam a estrutura básica da aptidão desportiva do compacto, dispondo ainda do controlo ESC individual

A direcção progressiva, o Vehicle Dynamics Manager, o bloqueio do diferencial do eixo dianteiro e o sistema opcional DCC de controlo adaptativo do chassis foram recalibrados para esta versão.

Os primeiros exemplares do Volkswagen Golf GTI Clubsport devem começar a chegar no final do ano aos concessionários nacionais, ficando por saber o preço antes das devidas personalizações.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?