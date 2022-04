O Tecnica será, muito provavelmente, a última evolução do Lamborghini Huracán, antes de a marca italiana abraçar, em definitivo, o mundo da electrificação.





Novo Tecnica: será este o último Lamborghini Huracán?

Como a própria designação indica, o super desportivo concentra os mais recentes desenvolvimentos técnicos da construtora transalpina.

Desenvolvido a partir do Huracán EVO RWD, mantém a mesma configuração de tracção traseira e o conhecido bloco V10, mas agora com os mesmos 639 cv de potência do Huracán STO.

O resultado? Uma aceleração dos zero aos 100 km/hora em 3,2 segundos para uma velocidade máxima a bater nos 325 km/hora.

Melhor aerodinâmica

Projectado para impressionar na estrada e no circuito, o novo super desportivo foi alvo de diversas melhorias na aerodinâmica e no chassis, e ganhou um visual ligeiramente mais distinto face aos seus "irmãos".

As diferenças mais visíveis neste Huracán Tecnica estão mesmo na estética, com algumas mudanças significativas que derivam, em grande parte, dos protótipos mais recentes da Lamborghini.

O novo pára-choques à frente é complementado com um desenho em Y abaixo de cada farol, em perfeita ligação com o Lamborghini Sián e o protótipo Terzo Millennio.



Já o desenho das janelas laterais imita o Lamborghini Essenza SCV12, enquanto as jantes Damiso de 20 polegadas são inspiradas nas rodas do Vision GT.

Atrás estão as diferenças mais pronunciadas, com a nova janela vertical, e o tejadilho e a tampa do motor em fibra de carbono, que podem ser pintadas em preto ou na cor da carroçaria.

O conjunto é rematado por um novo pára-choques e um difusor traseiro a suportar as novas saídas de escape hexagonais, além de uma pequena asa fixa.

Embora o spoiler tenha um tamanho reduzido face ao do Huracán STO, a Lamborghini afirma que permite aumentar em 35% a força descendente atrás.



Já as melhorias aerodinâmicas, patentes no novo divisor dianteiro e na parte inferior da carroçaria, ajudou a reduzir em 25% o nível de atrito.

Pista ou estrada?

A gestão do sistema LDVI (Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata) é específica deste modelo, assim como as configurações da suspensão, a relação de viragem do eixo traseiro e o funcionamento do controlo de tracção.

Este último sistema, denominado P-TCS, oferece mais ou menos pendor desportivo segundo a selecção dos modos de condução Strada, Sport e Corsa, actuando igualmente sobre a direcção das rodas traseiras.

Segundo a Lamborghini, no modo Strada é oferecido estabilidade e manobrabilidade, enquanto no modo Sport é promovida a sobreviragem para a máxima diversão ao volante.



O sistema de travagem, composto por discos de travão carbono-cerâmicos, também tem uma melhor refrigeração.

Sem surpresas, o super desportivo está "aberto" a personalizações quase infindáveis: 208 pinturas possíveis, painéis das portas mais leves e cintos de segurança com arneses, a que se soma um painel de instrumentos específico.

Ainda não há preços para o Lamborghini Huracán Tecnica mas as entregas dos primeiros exemplares acontecem no final deste ano.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?