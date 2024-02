Novo paradigma eléctrico: Citroën ë-C3 arranca nos 23.300 euros

O novo ë-C3 da Citroën deverá assumir-se rapidamente como um novo paradigma automóvel, e não será apenas pelo valor com que é pr.oposto.

Apresentado oficialmente esta sexta-feira em Lisboa, é o primeiro modelo eléctrico "acessível" construído em solo europeu.

Citadino estratégico para a marca francesa, é também apontado como um dos lançamentos automóveis mais importantes de 2024.

O citadino eléctrico está limitado apenas a duas linhas de equipamento, com a versão You a arrancar nos 23.300 euros e a Max a partir dos 27.800 euros.

Já com IVA incluídos, a estes valores acrescem ainda as despesas de transporte e a respectiva legalização.

A chegada aos concessionários nacionais está prevista para Junho, em paralelo com as variantes puramente térmicas de 75 e 100 cv, e híbrida de 100 cv.

Em 2025 chega um ë-C3 "assumidamente" citadino com 200 quilómetros de autonomia a partir dos 19.900 euros.

Jovial e dinâmico

É marcante o entusiasmo gerado pelo ë-C3 no nosso país, pelo menos no que à Citroën portuguesa diz respeito.

Mais de 620 pré-encomendas foram feitas desde a abertura das reservas em Outubro, para, desde 1 de Fevereiro, já terem sido feitas 35 encomendas.



O número parece reduzido à partida mas tem a salvaguarda de elas terem sido feitas sem os compradores terem visto o carro ao vivo.

Com um estilo tão jovial como o "clássico" 2 CV, o ë-C3 é anunciado como um hatchback polivalente, com um uso que não se resume ao trânsito urbano.

Assim o comprovam os cerca de 320 quilómetros que faz com uma carga em ciclo combinado, à conta de uma bateria de fosfato de ferro-lítio (LFP) de 44 kWh.

Esta composição química é uma estreia nas marcas que compõem o grupo Stellantis, assegurando neste modelo um consumo inferior a 17 kWh/100 km.

A bateria alimenta um motor de 83 kW (113 cv) e 120 Nm, para uma velocidade máxima limitada nos 135 km/hora para preservar a autonomia.

Não significa, no entanto, que não seja relativamente ágil, já que os zero aos 100 km/hora cumprem-se em cerca de 11 segundos.

Os recarregamentos de 20 a 80% fazem-se em 26 minutos a 100 kW, que passam a 4h10m se usada uma wallbox com 7 kW de potência.



Quase como um SUV

O ë-C3 assume várias características próprias de um SUV, a começar pela posição de condução elevada.

Com apena 4,01 metros de comprimento e uma bagageira de 310 litros, o "eléctrico" segue algumas das opções estilísticas delineadas no Citroën Oli.

Soma-se ainda a suspensão Advanced Comfort, que é de origem em ambas as versões, e dos bancos com a mesma designação, que são de série no Max.

Tendo mais 10 cm de altura do que o antecessor, para os 1,57 metros, a Citroën destaca o maior espaço a bordo para os cinco ocupantes.

A altura ao solo também aumentou, de 13,5 para 16,3 cm, facilitando o acesso a bordo ou a passagem sobre lombas.

A decorar o posto de condução já não está o clássico painel de instrumentos mas antes um C-Zen Lounge que reinventa o tabliê.

Nele está incluído um pequeno visor head-up sob o pára-brisas com todos os dados necessários à condução.



Na versão de entrada You, o infoentretenimento é dado através duma aplicação para o telemóvel, que pode ser encaixado num suporte ao centro do tabliê.

A ele soma-se o planeador de viagem "inteligente" e-Routes com Connect Plus e uma tomada USB-C no painel.

Já o nível Max inclui o clássico ecrã táctil multimédia de 10,25 polegadas, que pode evoluir para um sistema de navegação tridimensional.

Ao nível da segurança activa e apoios à condução, pode contar-se com as mais recentes evoluções tecnológicas.

Travagem activa de emergência, alerta e manutenção de faixa, reconhecimento de limites de velocidade e sensores de estacionamento são algumas das valências.

