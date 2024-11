Só esta quarta-feira é que a Mercedes-Benz decidiu fazer uma pequena visita guiada ao novo CLA pelas mãos de Ola Källenius, director executivo da insígnia germânica.

Novo Mercedes-Benz CLA cada vez menos camuflado para a estreia

Derivado do protótipo revelado em 2023 no salão automóvel de Munique, apresenta-se ainda sob uma forte camuflagem, mesmo se há três semanas se mostrou mais "despido" no festival de moda de Hyères.

A berlina é o primeiro exemplo duma gama automóvel totalmente nova, apostada em estabelecer novos padrões em termos de autonomia, eficiência e velocidade de carregamento.

A versão eléctrica irá integrar tecnologias do protótipo Vision EQXX, com a Mercedes-Benz a assegurar um perfeito equilíbrio entre eficiência e desempenho desportivo.

Haverá igualmente variantes mild hybrid com tecnologia de 48 volts, combinadas com uma nova transmissão electrificada.

Novo sistema operativo

A terceira geração do CLA segue as principais premissas do Concept CLA, definidas pelas linhas fluidas e tensas mas sem esquecer um capô alongado que reforça a silhueta elegante da berlina.

Todavia, há inúmeros detalhes do protótipo que não estão presentes: a grelha é mais pequena e já não está decorada com estrelas percebendo-se ainda uma entrada de ar inferior.

A linha de cintura continua a ser elevada e bem vincada enquanto atrás o símbolo da marca serve como assinatura luminosa dentro dos farolins.

Com uma traseira menos arredondada do que o protótipo, distingue-se uma asa discreta sobre a porta da bagageira.

O interior permanece obviamente em segredo mas tudo indica que irá "beber" no Vision EQXX parte da sua inspiração.

Em estreia estará o sistema operativo MB.OS com assistente virtual MBUX alimentado por inteligência artificial, que a Mercedes-Benz afirma que irá tornar mais natural a relação entre carro e condutor.

Aberto a híbridos

Construído sobre a nova plataforma MMA, o CLA eléctrico deverá equipará um motor síncrono de 175 kW (238 cv), associado a uma transmissão automática de duas velocidades e uma bateria de 90 kWh.

É esperado um consumo médio de 12 kWh/100 km para uma autonomia superior a 750 quilómetros, mas a Mercedes especifica que também poderá suportar dois propulsores para uma transmissão integral.

Com uma arquitectura eléctrica de 800 volt, permitirá recarregar 400 quilómetros em 15 minutos num posto rápido de 250 kW.

Numa segunda fase serão avançadas variantes desportivas AMG, assim como soluções motrizes electrificadas, já que a plataforma pode acolher motores de combustão interna.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?