Novo Mazda2 Hybrid: ''irmão'' do Toyota Yaris aposta nos consumos

Tem a fisionomia de um Toyota Yaris, com as únicas diferenças assinaladas apenas nos logótipos, no nome do modelo, e nas jantes.

Sim, trata-se do novo Mazda2 Hybrid, desenvolvido a partir daquele compacto citadino, que será também o primeiro modelo híbrido da marca para a Europa.

O novo modelo completa a gama composta pela versão 100% a gasolina, com um motor de 1.5 litros e três cilindros de 93 cv.

A ele está associado um sistema motriz eléctrico de 59 kW (80 cv) para uma potência de 116 cv e um binário de 141 Nm combinados.

Trunfo nos consumos

Com chegada marcada para a Primavera aos concessionários europeus, o Mazda2 Hybrid tem nos consumos o seu principal trunfo.

São anunciados gasto de 3,8 a quatro litros por cada 100 quilómetros, e 87 a 93 g/km de emissões de dióxido de carbono.

Estes valores, em ciclo combinado WLTP, dependem se o modelo está equipado com jantes de 15 ou 16 polegadas.

Em termos de desempenho, faz 9,7 segundos dos zero aos 100 km/hora para uma velocidade máxima de 175 km/hora.



O arranque é feito automaticamente em modo 100% eléctrico, com a potência a ser repartida entre os motores a gasolina e eléctrico em condução normal.

Nas desacelerações e travagens, a energia cinética é recuperada como energia eléctrica, e armazenada na bateria. O seu nível de potência é constantemente gerido através de um gerador accionado pelo motor.

Ágil e versátil

Construído sobre a plataforma TNGA-B, o novo Mazda2 Hybrid é o mais recente resultado da colaboração entre a Mazda e a Toyota desde 2015.



O compacto citadino mede 3,94 metros de comprimento e tem 2,56 metros de distância entre eixos, com a capacidade da bagageira a situar-se nos 286 litros.

Para o mercado europeu estão previstas três variantes – Pure, Agile e Select – sendo, como a marca indica, "um modelo de elevada importância" para reduzir as emissões poluentes na sua gama automóvel.

É objectivo da Mazda reduzir as emissões médias de CO2 em 50% até 2030, e atingir a neutralidade carbónica até 2050.

