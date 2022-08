O Lamborghini Countach LPI 800-4 é a nova estrela do videojogo Asphalt 9: Legends, e nada melhor para festejar a estreia do que uma competição virtual a bordo do super desportivo.

Novo Lamborghini Countach é estrela no videojogo Asphalt 9: Legends

O jogo desenvolvido pela GameLoft está dividido em duas fases a eliminar, com a finalíssima a acontecer a 14 de Setembro.

Durante as sessões de qualificação, que decorrem desde as 08h00 de 22 até às 23h59 de 28 de Agosto, os participantes competirão de forma individual para conseguir o melhor tempo da volta.

Os mais rápidos, que serão inscritos nas grandes finais, irão participar em provas de eliminação dupla para determinar quem participará na Final iOS, transmitida em directo nos canais das redes sociais da Lamborghini.

Com mais de mil milhões de descarregamentos, o Asphalt 9: Legends é um dos jogos de simulação de maior sucesso do momento, muito à conta da presença de alguns dos super carros mais icónicos do planeta.

Do lado da Lamborghini, estão modelos como o protótipo Terzo Millennio, o Huracán EVO Spyder e o Essenza SCV12.

A partir de agora, os jogadores podem guiar o Lamborghini Countach LPI 800-4, que homenageia a versão original revelada em 1971 numa edição limitada de 112 exemplares já esgotada, apesar de custar 2,33 milhões de euros

Equipado com tecnologia híbrida, o V12 mild hybrid de 814 cv permite acelerar em 2,8 segundos dos zero aos 100 km/hora, e chegar aos 200 km/hora em 8,6 segundos, para uma velocidade máxima de 355 km/hora.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?