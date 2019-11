Novo Honda Jazz: primeira imagem revelada

A Honda revelou a primeira imagem daquele que será o novo Jazz, com estreia mundial marcada para 23 de Outubro no Salão Automóvel de Tóquio.

Como afirma a marca, a quarta geração deste citadino tem o passageiro como alvo central em termos de conforto e prazer de condução.

Já revelado é o facto de o novo Honda Jazz ser apenas proposto na versão híbrida para o mercado europeu.

No mesmo dia em que o modelo é estreado no salão nipónico, o construtor japonês irá fazer uma apresentação prévia em Amesterdão, Holanda, onde irá partilhar através do Youtube mais detalhes sobre a estratégia Electric Vision para a Europa.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?