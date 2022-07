É um dos ícones da Honda: o novo Civic Type R chega ao mercado europeu no início do próximo ano com mais potência e melhor desempenho.

Honda Civic Type R mais potente do que nunca chega em 2023

Apresentado esta quinta-feira, o mais radical de todas as propostas da marca japonesa adopta uma nova estética que tem a aerodinâmica como ponto fulcral.

A Honda não avançou com números mas sublinha que o desempenho do bloco turbo de 2.0 litros será bem superior ao da geração que agora substitui.

E, para os puristas, a boa notícia é que o desportivo mantém uma caixa manual de seis relações, mas agora muito mais precisa do que a anterior.

Acima dos 320 cv

Mais potente e dinâmico do que nunca, o novo Honda Civic Type R deverá ver superados largamente os 320 cv e 400 Nm oferecidos pelo anterior modelo.

Para tal, o turbocompressor e a turbina do motor FK8 foram revistos, assim como o sistema de escape, para optimizar a eficiência.

Deverá baixar facilmente os 5,7 segundos que antes "demorava" a fazer os zero aos 100 km/hora, para uma velocidade de ponta que baterá nos 270 km/hora.

Essa ideia está em linha com o recorde que conseguiu no circuito japonês de Suzuka para um desportivo de produção com tracção dianteira.

A Honda diz que a aerodinâmica foi trabalhada para aumentar o fluxo de ar através de uma grelha maior, e assim reforçar o arrefecimento do motor.

Atrás distingue-se um difusor mais proeminente, a albergar as três ponteiras de escape, e uma nova asa, mais baixa e larga, fixada na porta da bagageira.

Mais leve e rígido

Quanto às actualizações do chassis, a marca foi comedida nas explicações, mas sempre adiantou que a carroçaria é mais leve mas com maior rigidez.



As boas sensações ao volante são reforçadas por uma suspensão ainda mais calibrada, e por um melhor desempenho da direcção.

O sistema de travagem assinado pela Brembo, com pinças de quatro pistões nos discos dianteiros também foi melhorado.

As jantes em liga leve, pintadas em preto baço, passam a ser de 19 polegadas para uma melhor condução, e estão acomodadas em guarda-lamas mais largos.

Mantém-se os modos Comfort, Sport e +R, a que se junta o novo Individual Mode. Como é óbvio, a selecção de cada um tem implicações directas no desempenho do motor, suspensão, direcção e banda sonora do escape.

Tradição a vermelho e preto

A "decoração" do habitáculo mantém o vermelho contrastado com o preto, que é imagem de marca do desportivo. A posição de condução é agora mais baixa face ao anterior modelo, para uma melhor visibilidade e controlo dos movimentos.



Essa postura foi conseguida com bancos mais leves e com melhor apoio lateral para evitar deslocamentos numa condução mais espevitada.

Sobre o tabliê está um painel de instrumentos personalizável e com gráficos mais definidos, e um ecrã multimédia de 10,2 polegadas.

E, para aumentar a adrenalina, o condutor poderá apreciar o seu progresso através do sistema Honda LogR. Nele são exibidos todos os dados do comportamento do desportivo em tempo real, apoiados por um cronómetro digital.

O novo Honda Civic Type R irá chegar aos concessionários europeus no princípio do próximo anos com as pinturas Championship White, Rallye Red, Racing Blue, Crystal Black e Sonic Grey Pearl.

