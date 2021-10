O segmento SUV de luxo no nosso país conta com um concorrente de peso com a chegada do renovado Bentley Bentayga Hybrid.





Novo Bentley Bentayga Hybrid já chegou; saiba quanto custa

Construído na fábrica britânica de Crewe, totalmente neutra em carbono, vem complementar a gama constituída pelo Bentayga V8 e Bentayga S.

E as expectativas para o sucesso deste SUV electrificado no mercado europeu são elevadas. Lançado primeiro na China e nos Estados Unidos, só no mercado chinês o modelo já representa 45% das vendas.

O Bentayga Hybrid integra uma selecção de novas tecnologias e de serviços conectados, posicionando-o como o tecnicamente mais avançado da marca.

Impontente e luxuoso

As formas exteriores esculpidas e a sua postura assertiva criam uma presença imponente na estrada.



Potência e dinamismo destacam-se nos detalhes da carroçaria, bem visíveis na grelha alongada e no deflector, sem esquecer os faróis elípticos em cristal.





Sem surpresas, o habitáculo é caracterizado pelo extremo luxo, com um mundo imersivo de atenção artesanal aos detalhes.

O interior pode ser personalizado, pela primeira vez num Bentley, com acabamentos em alumínio escovado, bem como os novos revestimentos Koa e Crown Cut Walnut.

Outras opções de revestimento são Dark Fiddleback Eucalyptus, Piano Black e Dark Stained Burr Walnut, com a especificação Mulliner a adicionar um novo design acolchoado.

Tecnologias de última geração

O ecrã táctil de 10,9 polegadas, integrado no painel de instrumentos, comporta o sistema multimédia de última geração com gráficos dinâmicos de alta resolução.





Dispõe de Apple CarPlay e Android Auto sem fios, enquanto os ocupantes do banco traseiro beneficiam de um novo tablet de controlo remoto.

A conectividade foi também significativamente melhorada com um SIM integrado, o que significa que o condutor não precisa de dar a sua própria conexão de dados para aceder aos serviços My Bentley.

Potente e dinâmico

O Bentayga Hybrid guarda sob o capô um bloco V6 biturbo a gasolina de 3.0 litros com 340 cv e 450 Nm.



A ele está associado um motor eléctrico de 94 kW (128 cv) e 350 Nm, para uma potência e binário totais de 449 cv e 700 Nm, respectivamente.





A bateria de lítio de 17,3 kWh assegura uma autonomia 100% eléctrica até aos 40 quilómetros, recarregável a 7,2 kW em menos de duas horas e meia.

O consumo em modo híbrido ronda os 3,4 litros por cada 100 quilómetros e as emissões de dióxido de carbono situam-se nos 82 g/km.

O desempenho em estrada é igualmente prometedor: 5,5 segundos dos zero aos 100 km/hora, e uma velocidade máxima de 254 km/hora.

O modo EV Drive, accionado logo na ignição, é ideal para conduzir em cidade e nas viagens de curta duração, ao oferecer 27 quilómetros de autonomia eléctrica.





O Efficiency Accelerator Pedal responde ao condutor através de um ponto de pressão em que indica a "fronteira" entre a potência eléctrica e híbrida.

O modo Hybrid maximiza a eficiência, ao usar os dados do sistema de navegação. Esta selecção, indicada para viagens mais longas, trabalha com o sistema de navegação inteligente para utilizar o propulsor eléctrico como motor prioritário.

O Bentayga Hybrid é proposto a partir de 216.180 euros no mercado nacional, excluindo extras, despesas de transporte, preparação e legalização.

Ao novo Bentayga Hybrid juntam-se as já conhecidas versões Bentayga V8, a partir de 252.434 euros, e Bentayga S, desde os 282.102 euros.

