É já este mês que a Abarth irá revelar o seu primeiro modelo totalmente eléctrico de sempre.

A apresentação virtual acontece a 22 de Novembro no canal Youtube da marca italiana a partir das 13h00 na hora portuguesa.

"Estamos muito entusiasmados em apresentar a nova era da marca do escorpião, e mostrar que o Abarth New 500 será mais Abarth do que nunca", escreve a insígnia.

