Novas cores para o Jeep Wrangler

O Jeep Wrangler tem mais duas cores exteriores que exprimem ainda mais toda a sua exclusividade no 'fora de estrada'.

Apresentada no protótipo Gladiator Farout em 2020, o tom Earl em cinzento com detalhes marinhos estreia-se como cor de carroçaria em modelos de produção.

Já o Reign representa o regresso do roxo à gama de cores de carroçaria do Wrangler, depois ter sido vista pela última vez, em 2018, neste 'todo o terreno'.

As diferentes versões do Jeep Wrangler podem ser já encomendadas com aquelas duas cores. Todavia, a edição especial Reign será de produção limitada e só estará disponível até ao final de Outubro.

As novas cores juntam-se às actuais Firecracker Red, High Velocity, Hydro Blue, Sarge Green, Silver Zynith, Sting Gray, Granite Crystal, Black e Bright White.

