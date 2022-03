A Nissan escolheu o circuito de Jarama, em Madrid, para apresentar a sua gama automóvel totalmente electrificada para o mercado europeu, integrada no plano estratégico Ambition 2030.





Nissan aposta na electrificação total em 2023

"Aproveitando a nossa presença global e parcerias da Alliance, este é um momento histórico para a Nissan na Europa, com a chegada da nossa oferta mais abrangente de produtos até à data", explicou Guillaume Cartier, presidente da Nissan para as regiões de África, Médio Oriente, Índia, Europa e Oceânia.

"Aproveitámos a nossa natureza disruptiva e a nossa experiência eléctrica para oferecer um conjunto de tecnologias de motorização electrificadas que vão ao encontro das necessidades dos nossos clientes".

Híbridos vs. 100% eléctricos

No campo da tecnologia híbrida está o Qashqai, o Juke e o novo X-Trail, do qual ainda não se conhece a versão para o Velho Continente, ao lado dos Leaf, Ariya e Townstar 100% electrificados.

É objectivo da marca japonesa, já no próximo ano, propor apenas modelos que possuam algum tipo de electrificação.

Recorde-se que a Nissan decidiu não investir, para a Europa, em automóveis de passageiros com motores de combustão interna puros compatíveis com a norma Euro 7.

A construtora espera que, até 2026, 75% das vendas no mercado europeu sejam de modelos electrificados, apontando aos 100% até ao final da década.

Em estreia no Nissan Juke Hybrid está uma motorização híbrida, a que se somam a variante hibridizada e-Power do Nissan Qashqai (a mesma tecnologia que será usada no novo X-Trail), já equipado com unidades motrizes mild hybrid de 12 volt.

Do lado dos 100% eléctricos, o novo porta-bandeira é, sem dúvida, o Nissan Ariya, que irá alinhar com o Nissan Leaf nessa tecnologia.

